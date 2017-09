Afrique: Le Onze national joue de maladresse et de malchance

"Dans l'état d'esprit, la volonté et le travail collectif, nous avons, là encore une fois de plus, été exceptionnels", s'est félicité le coach national.

"Bien sûr qu'on n'est pas satisfait. Nous avons été supérieurs face à l'adversaire et nous avons raté trois occasions très franches", a-t-il indiqué, dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette rencontre, déplorant les "trois face-à-face et le penalty ratés".

M'enfin il faut savoir espoir garder, car malgré cette déconvenue et n'en déplaise aux mauvaises langues, "a great team is born". Pourvu que ça dure !

Pour ce qui est de la prestation des Marocains sur la pelouse injouable du 26 Mars de Bamako, c'était piteux tant on misa sur la vigilance. Rien à voir avec leur précédente sortie à la maison où ils étaient seigneuriaux. Une seule occasion en première mi-temps, celle de Mbarek Boussoufa que le gardien contrat presque miraculeusement et ce dernier osa même récidiver lors de la seconde mi-temps en détournant un penalty d'un Ziyech bien moins entreprenant qu'à l'aller.

D'un autre côté, le Gabon en s'accrochant à sa dernière chance, de sa victoire aux forceps face à l'ogre ivoirien qui l'avait terrassé à Libreville (3-0), s'est relancé et n'est qu'à deux longueurs de la fameuse place menant au bonheur. Le Maroc recevra donc le 7 octobre prochain au Complexe Mohammed V à Casablanca un adversaire bel et bien en vie et qui devrait récupérer Pierre-Emerick Aubameyang après sa brouille avec Camacho, dissipée, semble-t-il, depuis le résultat positif d'Abidjan.

Hakim Ziyech, en s'entremêlant les lacets au moment de conclure lors de l'aubaine offerte (penalty), a fait perdre trois points d'un succès qui, au vu de la prestation fournie par les Marocains, aurait été somme toute logique. Résultat de la course, voilà nos Nationaux qui se compliquent l'existence dans leur course effrénée à la seule place qualificative en Russie. Il y a eu, comme qui dirait, une petite rébellion dans ce groupe en ce mardi, celle en catimini des mal classés que les favoris n'ont pas pu voir venir.

Contraint au nul vierge à Bamako par le Mali, mardi soir au stade 26 Mars, le Onze national n'a pas profité de la défaite at-home (2-1) du leader du groupe C, la Côte d'Ivoire face à de surprenants Gabonais pour s'octroyer les commandes, seul. Du coup, Hervé & Co laissent le leadership dont ils rêvaient aux Eléphants.

