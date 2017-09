Algérie/Congo-Kinshasa: Désigné responsable de communication. FC Renaissance - Trois défis majeurs pour Jimmy Mukendi !

Trois ans après sa création, le Football Club Renaissance du Congo a quitté son statut de l'Asbl, pour devenir une société anonyme. Très ambitieux, les vert-orange-blanc de la Capitale s'engagent avec un budget de 1.700.000 dollars américains pour faire face aux exigences et atteindre son ultime objectif de remporter le titre de la Division 1 lors de la saison 2017-2018 et retourner en Afrique.

Ce changement prouve à suffisance l'engagement de supporters ainsi que des dirigeants qui restent très déterminés pour le développement et la professionnalisation du club vert-orange-blanc de la Capitale. Au-delà des moyens financiers, le président de FC Renaissance estime que tout développement passe par la formation et la capacité de l'homme qui est sensé travailler pour la performance et le progrès de la société. «Or, celui qui veut aller loin, ménage sa mouture», dit-on.

Ainsi, l'Evêque MUKUNA a porté son choix sur l'inamovible Jimmy MUKENDI TSHIMANGA pour promouvoir et redorer l'image de « Fibo » sur le plan international et national. L'ex-journaliste de la télévision Horizon 33 a été désigné comme responsable de communication, marketing et management du FC Renaissance.

Trois défis majeurs se dressent devant ce jeune expert et professionnel expérimenté en matière de communication publique et d'entreprise. Dans une interview accordée au journal La Prospérité, Jimmy MUKENDI a défini sa mission et a remercié le Président du club Orange-blanc ainsi que les supporters pour la confiance manifeste à sa personne.

Sur le plan managérial, a-t-il dit, il sera question de professionnaliser les actes et le fonctionnement de l'équipe et surtout de mettre à niveau toutes les structures.

Concernant le marketing, le nouveau responsable a indiqué qu'il va travailler dans l'optique de créer le besoin et bien positionné l'équipe pour rentabiliser les couleurs vert-orange- blanc.

Parlant de la communication, l'expert- maison vise d'abord à soigner l'image interne et externe de Renaissance du Congo et à monter des stratégies efficaces pour renforcer la sensibilisation des supporters au soutien surtout, à l'éducation civique, au civisme sportif, respect des biens publics et à l'amour de l'équipe.

Zoom sur Jimmy Mukendi

Marié et père de famille, le nouveau Manager de "Fibo" est natif de la commune de Kintambo. Jimmy MUKENDI a fait ses études universitaires à l'IFASIC (Institut facultaire des Sciences de l'Information de la communication) où il a son titre de licence en communication des organisations et multimédias.

Ce spécialiste en communication Digitale, faut-il noter, a été également président de la Coordination estudiantine de l'IFASIC, la plus grande école de communication de l'Afrique centrale.

Figure emblématique de la nouvelle génération des journalistes en RDC, ce jeune kinois connaît une carrière professionnelle très mouvementée dans les domaines de média, presse, communication et marketing. Après ses études à l'IFASIC, Jimmy MUKENDI est allé en France où il a réussi à perfectionner ses connaissances à Cegos à Paris.

Dans cette même institution parisienne, il a décroché sa certification professionnelle à la fédération française comme spécialiste en marketing en 2016.

Doué, cet expert congolais est président de l'Asbl «La Mouture», une structure qui fédère les spécialistes en communication, marketing et publicité en RDC.

Trentaine révolue, il est également entrepreneur, chef d'entreprise et un des responsables de "Communication na lingala", «CNL» qui est un magazine télévisé le plus en vogue dans le programme des télévisions à Kinshasa.

Très dynamique, cette tête pensante a toujours dominé par la passion de servir et contribuer au développement du pays et aussi participer à la gestion de la res publica.

Pour matérialiser son rêve, Jimmy MUKENDI s'est ainsi engagé aussi à la politique. Aujourd'hui, il assume avec ardeur et brio sa fonction de Secrétaire général adjoint en communication à l'UDPS-KIBASSA.

Toutefois, sa nomination à la tête de la cellule de communication du FC Renaissance a été saluée par plus d'un supporter. Le nouveau manager devra donc travailler et mettre en jeu sa compétence afin d'améliorer la relation entre le club « orange -blanc-vert » et la presse, les autorités publiques et les fans afin de développer et cultiver ensemble l'esprit de cohésion. Créée en 2014, cette équipe populaire de la RDC célèbre ses trois ans d'existence, ce week-end, au stade Tata Raphaël où Pascal Mukuna invite tout le monde à la fête.