Congo-Kinshasa: De la grève à la trêve dans les services publics. Divin Mutombo - "Kabila appelé à agir sur Bruno Tshibala"!

interview

"Trois (3) missions étaient assignées à Bruno Tsibala, Premier ministre et Chef du Gouvernement nommé par Ordonnance présidentielle n°17/100 du 07 avril 2017. Primo, l'organisation des élections selon l'Accord de la Saint Sylvestre, c'est-à-dire, avant fin décembre 2017. Secundo, mettre fin à l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Tertio, enfin, améliorer le social des Congolais à travers notamment, la rémunération décente des agents et fonctionnaires de l'Etat et de toutes les autres couches socioprofessionnelles du pays. Ceci dit, le Premier ministre, devant la représentation nationale avait promis de tout mettre en œuvre pour pouvoir matérialiser toutes ces promesses. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a connu un début d'exécution un semestre plus tard"

C'est ce que déplore Divin Mutombo Mwan'a Godefroid, Analyste politologue, lors d'un entretien à bâtons rompus, mercredi 6 septembre 2017, dans l'enceinte de l'Administration centrale du Développement Rural.

Ce qui le pousse à dire que le Gouvernement Tshibala a, ni plus ni moins, prouvé son incapacité notoire de ne pas être à la hauteur de sa mission. D'où, Divin Mutombo fait recours au Chef de l'Etat Joseph Kabila de retirer sa confiance à Bruno Tshibala qui doit désormais, prendre courage de démissionner au regard du pourrissement enregistré dans tous les services publics de l'Etat. "La situation va de mal en pis avec des grèves ça et là. Tous les secteurs sont bloqués et le gouvernement ne sait plus par où commencer", affirme l'interlocuteur du Journal La Prospérité.

Avec un tel décor excessivement sombre, ce gouvernement n'aide pas le Chef de l'Etat à traduire dans les faits, l'esprit et la lettre de son Ordonnance quant à ce qui concerne le social des citoyens. "Ventre affamé n'a plus d'oreilles dit-on", l'analyste politologue exhorte le Chef de l'Etat de nommer quelqu'un d'autre à la place de Bruno Tshibala. Le pouvoir régalien et discrétionnaire qui lui est dévolu le concède ce droit légitime, déclare-t-il.

A la question de savoir comment le Chef de l'Etat va-t-il s'y prendre pour nommer le nouveau Premier ministre idéal?

L'analyste indépendant n'est pas allé par quatre chemins pour dire que Matata Ponyo n'était pas le fruit d'un consensus, ni d'une négociation quelconque. Le Chef de l'Etat avait pris le courage de nommer qui il voulait. C'est dans l'intérêt de la masse qui constitue la majorité silencieuse et qui souffre péniblement le jour au jour.

Mais au-delà, il faut dire qu'avant Bruno Tshibala, il y a eu Samy Badibanga.

Où réside, selon vous, le fond du problème avec ces grèves interminables?

Le pays souffre d'un manque criant d'une politique sociale gouvernementale, argue Divin Mutombo. De ce fait, il n'est pas étonnant qu'il soit exposé aux impératifs d'ordre social. En plus, la population ne se reconnait pas en ses dirigeants. Il y a méfiance totale et crise de confiance dès lors que ces mêmes dirigeants ne donnent pas satisfaction aux multiples problèmes du peuple. D'une promesse à l'autre, le gouvernement avait d'abord promis de réajuster le salaire au taux budgétaire de 1.425 FC/le dollar. Il ne l'a pas fait. On a parlé d'une somme de 20.000 FC à ajouter au salaire de chaque fonctionnaire de l'Etat dès le mois d'août, rien de tel n'a été fait. L'octroie de 30.000 FC échelonnés à la tête de chaque enseignant, encore une promesse. Comment voulez-vous qu'un gouvernement qui n'arrive pas à honorer ses engagements soit accompagné par le peuple? Se demande-t-il. Le gouvernement devrait en être conscient que tout va mal, a-t-il renchéri.

Débâcle des Léopards, comment avez-vous ressenti cela?

Il est malsain d'attribuer la faute à qui que ce soit. Lorsque le pays va mal, des résultats pareils ne sont pas étranges. Néanmoins, je suis tenté de dire également que l'entraineur n'a pas pu bien contrôler son équipe. Il a fait aligner des joueurs qui n'ont pas des clubs. Une égalisation des deux buts qui se fait à moins de cinq minutes de la fin de la rencontre, ça dépasse tout entendement.

Qui plus est, il est inimaginable d'officialiser les fétiches sur un plateau d'une chaine de télévision. Malheureusement, c'est ce qui fut fait. Le ministre a consulté certains marabouts tout en oubliant les autres qui se sont sentis léser. Bref, l'échec était prévisible mais qu'à la prochaine fois, le problème des fétiches soit traité en toute discrétion. Quant au coach Florent Ibenge, s'il estime que la chance n'est plus de son côté, qu'il est à sa fin, il n'a qu'a démissionner car, chaque chose à son temps. Il a fait son temps et il doit permettre aux autres de tenter eux-aussi cette grosse aventure.

Toutefois, le Congo est un pays des calculs. Je ne voudrais pas être pessimiste, qu'on s'améliore pour les deux matches qui restent. Sauf bien évidement que le match avec la Libye va se jouer à Tunis. Croyez-vous que la RDC va-t-elle battre la Libye sur un sol tunisien? Une question difficile à répondre car, le Congo est mis dans une chaudière.

Quant à ce qui me concerne personnellement, vous me voyez m'habiller dans les couleurs du pays. Ce qui prouve que nous continuons encore de faire confiance à notre pays, a conclu Divin Mutombo Mwan'a Godefroid.