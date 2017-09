Congo-Kinshasa: Province de l'Equateur - Un nouveau cas d'école après le Haut-Katanga

Voilà que les dés sont jetés. Quelques députés provinciaux, six au total, ont signé une motion de censure et entendent aller jusqu'au bout. Est mis en cause, le Gouverneur Tony Bolamba. Il lui est reproché la mauvaise gestion de finances de cette entité.

Bien plus, il doit fournir des explications sur l'acte d'abandon de sa province, parce qu'il vient de passer trois mois à Kinshasa. Pour clore une fois ce dossier, l'Assemblée provinciale de l'Equateur organise aujourd'hui, jeudi, 7 septembre 2017, une séance plénière, qui n'aura qu'un seul point inscrit à son ordre du jour, à savoir, l'examen et l'adoption de la motion de censure sus évoquée. Il revient que pour que la circonstance, les émissaires du Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur ont effectué un déplacement, pour se rendre à l'évidence de ce qui va se passer au cours de cette plénière, dont l'enjeu, majeur, consiste à signer le départ de celui qui « empêche » la province de fonctionner normalement.

Une décision de Kinshasa retient Bolamba dans la capitale

A la suite d'une série des cacophonies dans le fonctionnement du Gouvernement provincial, Mme le vice-Gouverneur avait été sous le coup d'une motion de censure des députés provinciaux. La procédure n'ayant pas vraisemblablement abouti, c'est plutôt le Gouverneur Tony Bolamba qui avait été rappelé à Kinshasa. Après, certainement, s'être expliqué auprès du Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il avait fait ses valises, pour retourner dans sa juridiction. Alors, abord de l'avion, Tony Bolamba sera surpris quand la Direction Générale de Migration, par ses services aéroportuaires, l'a enjoint de débarquer à la suite d'une décision venant des autorités centrales. Depuis, l'homme, comme en villégiature, écume l'air frais de Kinshasa, loin des dossiers de sa province.

Accusé d'acte d'abandon

Pour un député provincial, le Gouverneur Tony Bolamba doit expliquer à la représentation provinciale, le pourquoi de son absence prolongée de plus de trois dans sa province, au-delà d'autres faits mis à sa charge.

Quid de sa présence à Mbandaka pour sa défense ?

Le cas mérite vivement attention. Selon plusieurs sources recoupées, Tony Bolamba serait curieusement autorisé à regagner sa province. Seulement, personne ne sait dire s'il va se présenter uniquement à la plénière de l'Assemblée provinciale, pour s'expliquer, ou si son retour l'est pour qu'il reprenne les manettes de commande de sa province. Plusieurs analystes politiques avertis sont d'avis que s'il a été autorisé à retourner dans sa juridiction, c'est pour qu'il y aille comme un mouton à la boucherie ; son sort étant d'ores et déjà scellé au regard des paramètres en vus. Par ailleurs, un député provincial a soutenu que sa présence n'était même pas nécessaire. « Qu'il soit là pour sa défense ou pas, la plénière tranchera sur son sort », avait-il fait savoir.

Cas du Haut-Katanga

Pour sceller le sort de Jean-Claude Kazembe, celui qu'on peut appeler aujourd'hui, Gouverneur ou ex Gouverneur, c'est selon, bien que muni de son arrêt de réhabilitation émanent de la Cour constitutionnelle, il a été demandé à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), d'organiser l'élection de Gouverneur et vice-Gouverneur. Le vote a eu lieu le 26 août 2017 et les résultats ont été publiés. A ce jour, tout le monde attend l'arrêt de la Cour d'Appel de Lubumbashi, pour confirmer cette élection, à laquelle Jean-Claude Kazembe n'a pas participé.

Rude épreuve pour la Cour d'Appel

Il revient que les Avocats de Jean-Claude Kazembe ont fait opposition de l'élection de Gouverneur, en brandissant l'Arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant leur client. Ils sont d'avis que les Arrêts de la Cour constitutionnelle ayant force supérieure, parce que demeurant exécutoires, doivent être suivis par la Cour d'Appel. Ces avocats affirment néanmoins que si la centrale électorale n'a pas reconnu l'autorité de l'Arrêt de la Cour constitutionnelle, il n'en sera pas question pour la Cour d'Appel, qui est composé d'autres hauts magistrats, dont le leit motiv serait d'amener tout le monde à reconnaitre l'autorité de la chose jugée, surtout que la haute cour siège en premier et dernier ressort.

Qu'adviendra-t-il si jamais l'arrêt de réhabilitation était battu en brèche

Il n'y a pas mille façons de réfléchir, sinon de soutenir que la crise politique, qui paralyse le bon fonctionnement de l'appareil de l'Etat, va se transvaser en crise institutionnelle, qui oppose déjà la CENI à la Cour constitutionnelle. Même si les hauts magistrats ne se prononcent pas encore sur cette bévue intervenue, qui est de nature à jeter l'opprobre à leur institution, peut être aussi parce qu'ils se sentent fragilisés à la suite d'une procédure tendant à réduire la composition de cette juridiction, le rubicond sera franchi si jamais la Cour d'Appel agissait dans le sens de la CENI. Là, inéluctablement, ce sera un discrédit pour cette Haute Cour du pays.