Congo-Kinshasa: Levée de grève à l'IFASIC. CT Mambuya OBUL'OKWESS - «Que le gouvernement donne des signaux positifs... »

C'est depuis mardi, 5 septembre, que le mot d'ordre de "grève", est entré en vigueur à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, IFASIC. Celle-ci a embarqué le corps professoral, entendez, les professeurs, Chef des travaux, Assistants et Membres du personnel administratif, Technique et ouvrier, qui, lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, ont décidé de cesser toute activité au sein de l'IFASIC. Ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour en avoir le cœur net, nous avons approché l'un des délégués syndicaux de cette institution, en la personne de Mambuya OBUL'OKWESS, Chef des travaux.

Quelle est la motivation profonde qui a poussé les professeurs à décréter un mouvement de grève ?

La grève du personnel de l'IFASIC n'est pas une grève locale, mais c'est une grève d'envergure nationale. Nous avons suivi le mot d'ordre de nos syndicats respectifs qui, au niveau national, avaient élaboré un cahier des Charges contenant les revendications de tous les corps, à l'endroit du gouvernement central. Parmi ces revendications, l'une porte principalement sur le maudit salaire que nous recevons encore jusqu'à ce jour, à un taux qui ne convient plus avec les réalités actuelles. Le premier ministre lui-même l'avait repris, lors de sa présentation du budget à l'Assemblée nationale, en indiquant que le taux serait repris dans la loi budgétaire. Malheureusement, cela n'a jamais été appliqué. D'où, nous sommes payés avec un taux vieillot ! Le personnel a donc perdu 45% de son traitement de base.

Où êtes-vous dans les négociations avec le Gouvernement ?

Les négociations ont commencé. Toutefois, le Gouvernement, jusque-là, n'a pas autant répondu à l'ensemble de préoccupations. Ce qui fait que les enseignants ont été contraints d'interrompre les activités habituelles, pour n'organiser qu'un service minimum, pendant que les négociations sont en cours. C'est exactement ce qu'ont fait les médecins, cela a payé. Ils ont repris du service. Quant aux professeurs, que l'Exécutif national fasse de même, afin qu'ils lèvent le mot d'ordre de "grève".

Hormis le salaire, que réclament encore les professeurs ?

Il y a d'autres réclamations qui sont des faibles envergures concernant le corps des professeurs, mais pour l'ensemble du personnel, l'application de la loi cadre, votée par le parlement et promulguée par le Chef de l'Etat, importe. En effet, les professeurs attendent les mesures d'applications. Nous voulons que cela marche vite, que l'accompagnement suive rapidement pour permettre au secteur de l'enseignement de fonctionner normalement, conformément à la loi cadre.

Avez-vous pensé à l'incommodité que cette grève pourrait entrainer sur les activités académiques ?

Bien sûr, une grève c'est une grève, c'est une cessation du travail pendant un moment, avant que les négociations aboutissent. Car, la session qui devrait commencer ce lundi, 11 septembre à l'IFASIC est menacée. Bien évidemment, la lecture des TFC et mémoires aussi. Cela pourrait aussi avoir un impact négatif sur la rentrée académique 2017-2018. Nous souhaitons que ce cadre des négociations soit mis en place rapidement, et que le gouvernement donne les signaux qu'il faut, tout en croyant que dans la prochaine évaluation, cette grève sera levée. Au cas contraire, celle-ci demeurera. C'est ce que les professeurs et l'ensemble du personnel ne souhaitent pas.