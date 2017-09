Congo-Kinshasa: Au prochain numéro !

Quand bien même le parlement produirait ces lois qui font défaut actuellement, il faudrait encore attendre que les opérations d'enrôlement se terminent dans l'espace Grand Kasaï, comprenant le Kasaï central et une partie de la Lomami. Probablement que, et sans compter d'autres impondérables de parcours, la Centrale électorale pourra mettre à la disposition des congolais un calendrier électoral dit «réaliste ». C'est donc au prochain numéro. A quand le prochain numéro ? A chacun d'y répondre.

A toutes les sollicitations, voire les pressions exercées sur lui par certaines forces politiques internes, mais aussi par certaines instances internationales de renom, comme l'Union européenne, les Nations Unies, par le biais du Conseil de sécurité, dont on annonce la tenue d'une réunion consacrée sur l'évaluation du processus électoral et de l'Accord de la Saint Sylvestre en RDC, Corneille Nangaa, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), reste inflexible.

