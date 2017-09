Mali: L'ANSSA fait face à une restriction budgétaire de 40% depuis 2010

L'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments(ANSSA), a tenu le mercredi 6 septembre 2017, la 21ème session de son conseil d'administration. Ladite session était présidée par le représentant du ministre de la santé et de l'hygiène publique, M. Sekou Oumar Dembèle, en présence de la directrice générale, Mme Diakité Oumou Soumana Maïga.

Cette session s'est tenu dans un contexte particulier marqué par la réduction du budget de la structure de moins de 40% depuis 2010. L'ordre du jour de cette session porte sur l'adoption du procès-verbal de la session précédente ; l'examen et l'adoption du rapport d'activités et l'état d'exécution financière du budget au 30 juin 2017. Pour l'exercice 2017, le budget prévisionnel est équilibré en recettes et en dépenses plus 597, 5 millions de FCFA. Ce budget est en baisse de 34,6 % par rapport à l'exercice comptable de 2016. La Dg de l'Agence fera savoir que la restriction budgétaire que connait sa structure depuis 2010, a atteint son summum en 2016 avec 40% de réduction de budget initial.

Pour elle , les études et les évaluations de l'ANSSA, ont démontré que la plus part des denrées alimentaires au nombre desquels les intoxications et les toxi-infections alimentaires collectifs, pourraient être imputable aux mauvaises méthodes de production, de transformation, de stockage, de transport ou d'utilisation domestique des aliments ( eau de boisson). A cela s'ajoute des contaminations dues à l'utilisation incontrôlée des intrants agricoles, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et même parfois la culture ou l'élevage sur les terres contaminées.

Selon elle, cette situation préoccupante de la qualité des produits alimentaires est bien connue des populations qui s'en inquiètent et interpellent très souvent les pouvoirs publics et singulièrement les services techniques chargés de la gestion des risques sanitaires.

Les conséquences sanitaires de la consommation des denrées de mauvaise qualité ont été parfois dramatiques dans le monde en général et sur le continent en particulier, a-t-elle déclaré. Pour l'oratrice la contamination des aliments peut intervenir à n'importe quel stade de la chaine alimentaire, autrement depuis la production primaire jusqu'à la distribution. Les défis selon elles sont énormes et sa structure est confrontée à une réduction de son budget de fonctionnement suite au collectif budgétaire ces derniers années a-t-elle fait savoir.

Prenant la parole le représentant du ministre dira qu'en 2017 que l'ANSSA a entretenu un partenariat fructueux avec les institutions internationales œuvrant dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Il a tenu a remercié les résultats de l'avant-projet de normes régionales du beurre de karité...

Il faut noter que l'ANSSA est un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du Ministre de la santé. Elle a pour mission d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. A ce titre, elle est chargée de coordonner toutes les actions liées à la sécurité sanitaire des aliments ;, apporter un appui technique et scientifique aux structures de contrôle ; assurer l'appui technique et scientifique nécessaire à l'élaboration de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments ; évaluer les risques sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme, aux animaux ; les eaux destinées â la consommation humaine et animale ; les procédés et conditions de production, de transformation, de conservation, de transport, de stockage et de distribution des denrées alimentaires ; les additifs alimentaires ; les résidus de produits vétérinaires, phytosanitaires et autres contaminants ; les résidus de matières fertilisantes et supports de cultures ; les conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact.