Congo-Kinshasa/Tunisie: Un prétendu « effet-retour » d'ordre mystique aurait cloué les Léopards

Pour une certaine opinion, cette contreperformance est plutôt révélatrice de l'état piteux et désastreux dans lequel se retrouve aujourd'hui le pays sur fond des revendications sociales toujours non satisfaites. L'on s'accorde à dire que les Léopards ont fait les frais des tribulations politiques actuelles avec toutes les incertitudes auxquelles renvoit l'avenir immédiat du pays du fait de la non-organisation des élections. Comme quoi, les explications des uns et des autres vont au-delà de la simple logique footballistique.

La vile rumeur laisse également entendre que les Tunisiens auraient été informés que c'est bien lui qui tenait la baraka des Léopards. « Si cela est vrai, qui leur avait donc mis la puce à l'oreille », s'interroge-t-on dans certains milieux avec la conviction que c'est en connaissance de cause que les Tunisiens l'avaient ciblé pour ensuite le mettre hors course. La sortie à la 55e minute de Chancelle remplacé par Remy Mulumba aura scellé le sort des Léopards. Esquintés, ils ont laissé l'initiative du jeu aux Tunisiens qui, profitant de la porosité du milieu de terrain des Léopards, vont égaliser coup sur coup au dernier quart d'heure laissant aphone un public plutôt ébahi.

Et pourtant, le contact anodin ayant occasionné sa blessure n'était pas aussi appuyé que cela. Certaines langues affirment même qu'il n'y aurait pas eu contact et que le joueur congolais se serait affaissé de lui-même sur l'aire de jeu. Ce qui fait dire à d'autres langues qu'il aurait reçu un « missile » venu d'un autre monde, celui des esprits malveillants qui rodaient autour du stade. Difficile à croire.

Le but égalisateur peu après le retour des vestiaires n'a pas produit l'effet escompté dans le chef des athlètes congolais qui, curieusement, ont commencé à fléchir, à traîner les pieds. La fougue du début a commencé à s'effriter au fur et à mesure que s'égrenaient les minutes. Les lignes entre les différents compartiments ont commencé à se dilater. Dangereusement.

