Mali: Insertion des jeunes arabophones - L'APEJ met en place une ligne de crédit de 100 millions de FCFA

La salle de conférence du Gouvernorat du district de Bamako a abrité ce mardi 05 septembre 2017 la cérémonie de lancement d'une ligne de crédit pour le financement des projets des jeunes arabophones.

Pour la circonstance, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a procédé à la remise du chèque géant de 100 millions de FCFA au président de l'Union des Jeunes Musulmans du Mali (UJMMA), Cheick Mohamed Macky Bah, assisté de plusieurs leaders religieux.

Auparavant, il a indiqué que cette ligne de crédit vise essentiellement à financer des activités génératrices de revenus au profit des Jeunes arabophones âgés de 21 à 40 ans, désireux de créer leur propre entreprise, de diversifier ou d'étendre les activités d'entreprises existantes.

Le ministre Maouloud Ben Kattra a invité les jeunes promoteurs à se consacrer entièrement au succès de cette opération à travers le remboursement correct des échéances pour permettre à d'autres jeunes maliens de bénéficier du dispositif.

Le représentant du Maire de la commune IV, M. Aly Coulibaly porte parole des bénéficiaires et Madame Dicko Aïssata Diallo, Directrice générale du réseau des caisses de crédit et d'épargne Nyogodèmè soba ont salué l'aboutissement de ce projet qui représente une grande première pour le groupe cible des jeunes diplômés et non diplômés arabophones confrontés aux répercussions des insuffisances de certains dispositifs d'insertion du secteur public et du secteur privé. La responsable de l'IMF Nyogodèmè soba s'est engagée à honorer tous ses engagements sur le plan de la formation, du suivi et du remboursement des prêts.

Dans son intervention, le Président de l'UJMMA, Cheick Mohamed Macky Bah, a révélé tous les efforts consentis par les plus hautes autorités du Mali pour la prise en compte de la spécificité jeunes arabophones ces dernières années.

Au titre des acquis, des sessions de renforcement en entreprenariat (CREE et GERME), l'octroi de 70 ha de terres irriguées, l'organisation d'un forum sur la problématique de l'insertion des arabophones, la création d'une cellule d'insertion, la mise en place de ce fonds de 100 millions FCFA par effet démultiplicateur de l'institution financière partenaire