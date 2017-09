Congo-Kinshasa: TIC - Le projet d'un nouveau logo de l'UAT devrait intéresser les infographes congolais

L'Union africaine des télécommunications (UAT) a lancé un concours pour la création d'un nouveau logo. Un Prix de 3 000 dollars et un diplôme seront décernés au lauréat. Le ministère des Postes, télécommunications et de l'économie numérique encourage les Congolais à participer au concours.

Dans un tweet publié le 4 septembre sur son compte officiel, le ministère des Postes, télécommunications et de l'économie numérique a donné d'importantes précisions sur le concours ouvert aux ressortissants des 45 Etats membres de l'Union africaine des télécommunications, sachant que chaque Etat ne peut présenter que deux candidats.

Le projet gagnant sera présenté le 7 décembre 2017, et sera officiellement adopté par l'Union qui célébrera par la même occasion son 40ème anniversaire. « Vous êtes âgés entre 15 et 21 ans, vous êtes passionnés par les nouvelles technologies et l'infographie, envoyer votre réalisation individuelle ou en groupe au ministère des Postes avant le 25 septembre 2017 sur support numérique », peut-on lire sur le tweet du ministère.

Le comité de sélection mettra l'accent sur la qualité esthétique de chaque projet de logo, l'originalité, la créativité et l'imagination qui sous-tendent chaque œuvre, précise-t-on. De par ces critères, le nouveau logo doit être suffisamment redimensionnable pour tenir sur un T-shirt et sur l'en-tête imprimé, avec des couleurs vives.

Contrairement aux dates annoncées par le ministère congolais en charge de l'économie numérique, la date limite de dépôt de candidatures est fixée au 30 octobre 2017. L'UAT prendra en charge le voyage et le séjour du gagnant au Kenya, qui abrite le siège de l'organisation.

L'UAT a pour mission de promouvoir le développement rapide des TIC en Afrique, et ce, afin d'atteindre les objectifs du service universel et de l'accès à la large bande. Elle a une vision d'une institution engagée, stable et crédible, qui assure la participation effective de l'Afrique à la société mondiale de l'information, favorisant ainsi le développement du continent africain.