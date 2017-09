Ile Maurice: Metro Express - «J'écrirai une lettre à Narendra Modi», annonce Bhadain

La Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands, sous la supervision de l'inspecteur Gunga et du surintendant de… Plus »

Le leader du Reform Party se dit d'ailleurs indigné que le PTr, le MMM et le PMSD aient chacun proposé un candidat à la partielle. Et ce, au lieu de «donn koudmin pou sov lavil».

Dans la foulée, il devait s'en prendre à Shakeel Mohamed, Navin Ramgoolam et Arvin Boolell. «Quand il y a eu des incidents à La Butte, ils étaient sur place. Mais ils ont, eux-mêmes, fait le tracé du métro.» Et d'ironiser : «Sa gouverman dir pa pou fer, apré li fer. Sa kout-la, Ramgoolam ki dir pa fer!»

De s'enorgueillir de son bilan à la tête du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. «Minister Good Governance mo'nn kréé li. Biro mem mo pa ti éna. An dézan, mo minister inn pass pli boukou lalwa. Quatre-Bornes fier mo'nn amenn Rs 12 milliards l'Inde kado. Pravind Jugnauth inn amenn det li.»

