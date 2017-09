Congo-Kinshasa: Le groupe Kingoli Akwa authentique V en concert le 08 septembre à l'IFC

L'émission Radio cabaret reçoit le vendredi 08 septembre à l'Institut français du Congo (IFC) le groupe Kingoli Akwa authentique V de Gianny Olando Mwaneboro en concert show avant leur tournée occidentale.

Annonçant la tenue de ce concert aux Dépêches de Brazzaville, le patriarche Gianny Olando Mwaneboro a dit qu'il s'inscrit dans le cadre du partenariat entre son groupe le Cercle de réflexion pour la promotion et l'épanouissement des artistes (Crpea) que préside Alain Ndinga Ibatta qui a promis d'accompagner ce groupe dans une série d'activités, parmi lesquelles la tournée occidentale.

« Le Crpea a déjà mis à la disposition du groupe Kingoli Akwa authentique V un espace de 840m² bâti avec podium et autres infrastructures pour développer un certain nombre d'activités à Kintélé. Il a également soumis un programme de travail pour la fin de cette année et l'année 2018. Au nombre de ses activités, il y a ce concert que donnera le groupe Kingoli Akwa authentique V ce vendredi 08 septembre à l'IFC à partir de 19h dans le cadre de Radio cabaret », a déclaré Gianny Olando.

Au cours de cette émission Radio cabaret, le groupe Kingoli Akwa authentique V, promet un spectacle show avec en prime l'interprétation de plusieurs chansons. Les interviews, autographe, voire la vente des albums « 12 Apôtres » et « Moloni horticulteur » sont prévus.

Absent sur scène depuis quelques mois, Gianny Olando Mwaneboro était dans la conception d'une nouvelle vision qui doit les incarner tous afin que les choses aillent de l'avant. « Aujourd'hui, pour Kingoli, nous avons produit des albums, des spectacles. On peut se permettre de se poser la question de savoir quel est le niveau de vie des artistes de ce groupe ? C'est pour cela que nous devons revoir les choses dans une nouvelle vision, pas de clientélisme ou du m'as-tu vu ? Mais plutôt de mieux faire, avant, pendant et après. »

Enfin, le président de Kingoli Akwa authentique V, Gianny Olando Mwaneboro a lancé un appel à tous les mélomanes en général et les fans et sympathisants du groupe Kingoli Akwa authentique V de venir nombreux à l'IFC le 08 septembre prochain, non seulement pour soutenir leurs artistes mais aussi pour assister à un spectacle à la hauteur de l'événement. L'accès est libre.