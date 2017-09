Congo-Kinshasa: Mondial Russie 2018 - La RDC tenue en échec par la Tunisie à Kinshasa

Les Congolais ont passé, le 5 sepembre, une fin de soirée de forte déception après le résultat à égalité souhaité entre les Léopards de la RDC et les Aigles de Carthage de la Tunisie.

Les deux équipes s'affrontaient pour le compte de la quatrième journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde dont la phase finale se jouera en Russie en 2018. Pour cette rencontre arbitrée par le Sud-Africain Bennet, le sélectionneur des Léopards Florent Ibenge a placé Matampi dans les perches, Djo Issama sur le flanc droit de la défense, Glody Ngonda à gauche, alors que Wilfried Moke et Merveille Bope ont constitué la charnière centrale. Le milieu de terrain s'est composé de Chancel Mbemba, Jacques Maghoma et Paul-José Mpoku. Le trio d'attaque s'est composé de Gaël Kakuta, Cédric Bakambu et Firmin Mubele.

Le sélectionneur tunisien Nabil Maaloul a, pour sa part, titularisé le gardien de but Mathlouthi et dans le champ Ben Youssef, Maâloul, Bedoui, Nagguez, Sassi, Meriah, Chaalali, Ben Amor, Touzghar et Y. M'Sekni.

Les Léopards étaient pourtant bien partis pour remporter ce match important afin de se relancer avec le premier but inscrit à la 9e minute par Chancel Mbemba de la tête sur une balle arrêtée de Gaël Kakuta. Ensuite, c'est Paul-José Mpoku qui a doublé la mise à la 48e minute, permettant à la RDC de mener deux buts à zéro. Mais les joueurs du sélectionneur tunisien Nabil Maaloul ont inscrit coup sur coup deux buts dans un intervalle de deux minutes, à la 77 par Wilfried Moke contre son camp et par Badri à la 79e minute.

Le coup dur des Léopards a été la sortie sur blessure de Chancel Mbemba à l'heure de jeu. Le stabilisateur du milieu de terrain a laissé sa place à Rémy Mulumba. À cet instant, les joueurs de Nabil Maloul ont pris le jeu à leur compte, faisant le siège du camp des Léopards de la RDC. Les entrées sur l'aire de jeu de Chadrac Akolo à la place de Mubele à la 67e minute et de Jonathan Bolingi à la 82e minute à la place de Gaël Kakuta n'ont pas été payantes. Obligés de remporter cette rencontre, les Léopards ont concédé un match à égalité qui leur fait perdre la main dans la course pour la qualification à la Coupe du monde. La RDC n'a désormais plus son destin en main. Dans l'autre match du groupe, la Guinée s'est inclinée le lundi face à la Libye par zéro but à un.

Au classement, la Tunisie est seule en tête avec dix points, devant la RDC qui compte sept points. La Libye et la Guinée ont chacune trois points. La RDC joue son prochain match en novembre à Monastir en Tunisie contre la Libye, avant la dernière journée à domicile contre la Guinée.

Dans d'autres rencontres de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, on retient le match à égalité entre le Cameroun et le Nigeria (1-1), la très large victoire du Ghana à Brazzaville face au Congo Brazzaville (5-1), la victoire du Cap-Vert en déplacement face à l'Afrique du Sud (2-1), le surprenant succès du Gabon face à la Côte d'Ivoire à Abidjan (1-2), le résultat d'égalité entre le Burkina Faso et le Sénégal (2-2), la courte mais précieuse victoire de l'Égypte sur l'Ouganda au Caire (1-0), le nul entre le Mali et le Maroc à Bamako (0-0), et la victoire de la Zambie sur l'Algérie à Alger (1-0).