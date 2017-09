Ile Maurice: Enchaîné à son lit d'hôpital - Hurrydeo Bholah réclame Rs 100 M à l'État

La Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands, sous la supervision de l'inspecteur Gunga et du surintendant de… Plus »

Une charge provisoire de complot a été retenue contre lui. Le 10 août 2016, le Directeur des poursuites publiques a rayé la charge. Il a réintégré son poste deux mois et demi plus tard.

Son épouse, Prateebah Bholah, ex-secrétaire parlementaire privée (PPS), et lui réclament des dommages de Rs 50 millions chacun à l'État, au commissaire de police et à l'assistant commissaire de police Heman Jangi, ancien responsable du Central CID.

Illégale, traumatisante et humiliante. C'est ainsi Hurrydeo Bholah, l'ex no 1 de la National Development Unit (NDU), qualifie son arrestation, après avoir été enchaîné à son lit d'hôpital.

