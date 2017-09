Ile Maurice: Combat contre la pauvreté - 100 maisons prêtes d'ici 2018

Elles feront 50 mètres carrés et seront construites dans le pays d'ici 2018. Ces 100 unités de logements, destinées aux familles très pauvres, portent les griffes de la National Empowerment Foundation. Et les travaux ont déjà commencé à certains endroits.

C'est ce qu'a annoncé, hier, mercredi 6 septembre, le ministre de l'Intégration sociale, Alain Wong. Il était présent lors de l'ouverture de la huitième session de la 2017 Africa-China Poverty Reduction and Development Conference, à l'hôtel Intercontinental, à Balaclava.

En présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de l'ambassadeur de Chine à Maurice, Sun Gongyi, Alain Wong a affirmé que son ministère se propose, en ce moment, d'établir une cartographie des bénéficiaires des prestations sociales pour les plus vulnérables de la société. Cette cartographie est indispensable pour situer les poches de pauvreté, afin de permettre aux différents acteurs économiques de combattre la pauvreté.

Le ministre de l'Intégration sociale a aussi parlé de sa récente visite en Chine. Il s'est rendu à Shenzhen, où il a vu comment fonctionne un boarding school, qui accueille des enfants pauvres. Après s'y être familiarisé, Alain Wong a maintenant l'intention de «répliquer ce modèle à Maurice».

Quant à Pravind Jugnauth, il a affirmé, de son côté, que le combat contre la pauvreté est une guerre à tous les niveaux, évoquant par la même occasion le Plan Marshall et le Negative Income Tax.

De plus, le chef du gouvernement a lancé un appel aux participants chinois et africains de cette conférence afin qu'ils partagent leur savoir-faire. Il a terminé son discours en citant l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela : «Overcoming poverty is not a gesture of charity, it is an act of justice.»