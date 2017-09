Ile Maurice: Hermitage - Il meurt le premier jour de son travail

La Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands, sous la supervision de l'inspecteur Gunga et du surintendant de… Plus »

Amis et proches de Dario Marianne le décrivent comme un bon vivant. C'est l'image qu'il laisse à sa veuve, sa belle-fille et son fils unique. La femme de ce dernier, Shevani, nous confie que c'était le premier jour de travail de son beau-père, loin de chez lui.

«Nous étions tous à travailler sur une maison qui se trouve dans un morcellement à Hermitage. Alors que nous étions affairés d'un côté de la maison, Dario Marianne se trouvait de l'autre côté», raconte un témoin de la scène. «À un moment donné, je me suis dirigé vers la partie où il se trouvait et je l'ai découvert gisant au sol, inconscient.»

