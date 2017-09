Congo-Kinshasa: Maluku - Sensibilisation à la reconnaissance du site devant abriter la zone économique spéciale

Le projet des ZES rentre dans le cadre de la vision du gouvernement de doter le pays des infrastructures industrielles par la mise en place des mesures incitatives fiscales et administratives, susceptibles de favoriser l'implantation des projets d'investissements nationaux et l'attrait des investissements directs étrangers.

L'Agence des zones économiques est un établissement public à caractère administratif et technique, créé par le décret n° 15/007 du 14 avril 2015. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placée sous tutelle du ministère ayant l'industrie dans ses attributions. L'Azes a pour mission d'assurer l'administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités ayant trait à l'aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en RDC.

« Nous sommes venus sensibiliser la population à l'existence du projet Zones économiques spéciales, un projet d'une grande importance pour la RDC. Il est donc question d'apporter la bonne information à l'opinion. La population doit savoir que ce site est une propriété de l'Etat et ne doit, en aucun cas, faire l'objet de spoliation. En ce qui nous concerne, il est prévu qu'une mission soit menée sous l'impulsion du ministre de l'Industrie afin d'identifier toute personne ayant acquis illégalement de concession sur le site devant abriter la ZES/Maluku. Une clôture sera ainsi érigée dans le périmètre du site. Ce qui permettra de délimiter le site avant que le gouvernement ne procède au recrutement d'un aménageur privé dont le processus de recrutement a déjà été enclenché. Cet aménageur nous aidera à financer les infrastructures sur le site. Et après, viendra l'installation des industriels sur le site », a-t-il indiqué.

Le constat sur le lieu fait état de la présence de plusieurs concessions illégalement loties. Parmi les présumés spoliateurs, l'on identifie certaines autorités politico-administratives du pays. On y a également identifié certains officiers militaires, des serviteurs de Dieu et autres hommes d'affaires.

