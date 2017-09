Congo-Kinshasa: Pression tous azimuts

Le plus important, c'est de fédérer les efforts en interne comme en externe pour atteindre l'objectif. Obtenir le départ de Joseph Kabila à travers les élections crédibles, transparentes et démocratiques. Au finish, répondre aux besoins du souverain primaire dont la misère a dépassé le seuil du tolérable.

Pour le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, il est important voire impérieux de créer un « front commun contre Joseph Kabila » dont l'objectif est d'obtenir l'alternance à la tête de l'Etat. Une initiative qui semble bien faire l'unanimité au sein de la vraie opposition politique.

Du côté de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), on semble ne pas être pressé. Comme qui dirait qu'il y a encore du temps. Or, si l'on s'en tient à la date du 31 décembre 2017 fixée par l'Accord de la Saint-Sylvestre, la Céni ne dispose que de quelque quatre mois pour convoquer le corps électoral. Le peuple congolais ne jure que par l'organisation d'élections crédibles, démocratiques et transparentes, pouvant permettre l'alternance au sommet de l'Etat.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.