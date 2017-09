Congo-Kinshasa: Les bouteilles en plastique, un danger pour l'environnement

Un environnement malsain est source des diverses maladies. Pour ce faire, il faut penser à l'assainissement de la ville et au curage de toutes les rivières qui entourent la capitale afin d'éviter la pollution de l'air et toute sorte de maladies.

En République démocratique du Congo, les bouteilles en plastique deviennent un poison latent. Elles contribuent, d'une manière ou d'une autre, à la destruction du pays. Et le constat qui se dégage est que presque toutes les rivières de la capitale sont transformées en poubelles et dépôts pour ces bouteilles en plastiques qui constituent un grand danger pour l'environnement. Ces bouteilles usagées entravent l'écoulement des eaux des pluies qui ne parviennent pas à se déverser dans le fleuve.

Inondation, une misère pour le peuple

Les eaux mal canalisées provoquent des inondations qui constituent une véritable misère pour le peuple congolais. Plus souvent, elles provoquent des conséquences néfastes pour beaucoup de familles victimes de sinistre et de tant d'autres désastres. Par ailleurs, ces mêmes bouteilles usagées profitent énormément aux vendeurs ambulants qui parcourent les rivières pour les ramasser et les revendre, à leur tour, auprès des fabricants des produits pharmaceutiques et boissons indigènes (lotoko, lungwila, tangawisi). Sans en faire un recyclage préalable, ces pharmaciens de fortune les utilisent pour leurs produits à vendre à la population.

« Outre l'aspect esthétique de ces fameuses bouteilles, les conséquences sur l'environnement et la santé de la population sont innombrables », a signifié un environnementaliste. Aussi, a-t-il fait savoir, à travers ces propos : « Par les temps qui courent, notre pays doit penser assainir ses villes et curer ses rivières qui sont pleines d'immondices, des déchets des sachets, des bouteilles usagées et autres ». Il faut donc trouver une solution pour améliorer la santé de la population.

D'après cet environnementaliste, une deuxième utilisation des bouteilles en plastique provoque souvent les cancers de tout genre. Les produits indigènes conservés dans ces emballages génèrent des microbes indescriptibles, étant donné que les plastiques ne contiennent pas des matières pour une bonne conservation.

Pour le professionnel de la santé qui a requis l'anonymat, il est très difficile de vivre dans un pays où l'air est pollué parce que cela engendre beaucoup de maladies pulmonaires. L'air pollué ne permet pas une bonne respiration; car lorsqu'il rencontre un ventre creux, il y a risque de développer certaines maladies contagieuses telles que la tuberculose, la toux et autres.

Pour les enfants qui naissent dans l'environnement malsain, ils sont trop exposés et n'ont pas l'exemple de la propreté à suivre. Ces enfants vont penser que c'est de cette manière que les choses doivent se passer.Pour les personnes du 3ème âge, la vulnérabilité ne leur permet pas d'affronter certaines épreuves comme celles relatives à la pollution de la nature qui les précipite à la mort. « Ceci dit, tous les Congolais s'engagent à la propreté de l'héritage nous légué par nos ancêtres », a-t-il recommandé.