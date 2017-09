Congo-Kinshasa/Tunisie: Mondial 2018 - La Tunisie enterre le rêve de la RDC

La RDC s'éloigne de la course dans cette bataille pour la première place qualificative au Mondial 2018. Le nul (2-2) contre la Tunisie à Kinshasa, enterre tout espoir d'une probable qualification.

Les choses ont tourné mal contre les Léopards de la RDC au stade des Martyrs face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. Pourtant bien lancés dans la partie, les Léopards ont craqué en permettant la Tunisie d'arracher un nul précieux (2-2), en match de la 4ème journée des éliminatoires du Mondial « Russie 2018 ».

Contrairement au match aller à Tunis, les Léopards ont abordé ce match en toute sérénité. Le coach Ibenge remanie son équipe en titularisant Ngonda Muzinga et Wilfrid Moke en défense. Au milieu de terrain, il place Maghoma, Paul José Moku et Chancel. Au niveau de l'attaque, il place le trio Mubele-Bakambu-Kakuta.

Les Congolais réussissent à dominer la rencontre dans les cinq premières minutes. C'est sur un coup franc, parti de la gauche vers la droite, exécuté par Gaël Kakuta, que Chancel Mbemba marquera de la tête donnant ainsi l'avantage à son équipe. Avec un milieu de terrain très bien sécurisé par Chancel, la Tunisie n'a pas trouvé la faille pour revenir au score.

Au retour des vestiaires, les Léopards continuent sur la même lancée, tout en accusant les signes de fatigue au milieu de terrain. Trois minutes après, les Congolais parviennent à alourdir la marque par l'entremise de José Mpoku après un travail excellent de Mubele. 2-0, en faveur des Léopards.

La Tunisie pour sa part, ne baisse pas les bras. Le malheur congolais arrive après la blessure inattendue de Chancel Mbemba. A sa place, le coach fait confiance à Remy Mulumba. C'est toute la physionomie du match qui change. Très reculées, les Léopards éprouvent des difficultés pour contrer les tunisiens qui foncent. Coup sur coup, les Aigles de Carthage inscrivent deux buts d'affilés. Fin du match.

Un match nul qui enterre véritablement le rêve de la RDC pour la prochaine coupe du monde « Russie 2018 ». La Tunisie caracole seule en tête du groupe A avec 10 points. La RDC reste en deuxième position avec 7 points.

Une fois de plus, la Tunisie a réussi son coup et ouvre grandement le chemin pour la grand-messe du football mondial l'année prochaine. Sans doute, les tunisiens vont très bien gérer les deux dernières journées de ces éliminatoires.

La Guinée perd ses illusions contre la Libye

Sauf miracle, la Guinée ne disputera pas la première Coupe du monde de son histoire. Alors qu'il était obligé de s'imposer pour conserver un mince espoir de qualification au Mondial 2018, le Syli National s'est incliné 1-0 contre la Libye à l'issue d'un match délocalisé en Tunisie, à Monastir, ce lundi lors de la 4e journée des éliminatoires.

Avec ce résultat, les poulains de Lappé Bangoura gâchent leur succès 3-2 acquis jeudi dernier face à ce même adversaire, et qui les avait relancés. Désormais, pour se qualifier, les Guinéens doivent faire un carton plein tout en espérant que la Tunisie ne marque pas le moindre point et que la RDC n'en marque pas plus de 3.

Malgré plusieurs occasions, Naby Keita et sa bande ont plié sur une attaque éclair conclue par Hamdou Mohamed après une erreur d'appréciation de Fodé Camara. L'expulsion d'Al Gadi (63e) dans ce match très haché a fait renaître l'espoir pour le Syli mais en vain. Grâce à ces premiers points, la Libye revient à hauteur de sa victime du jour mais aura tout autant de mal qu'elle à se qualifier.

Le Nigeria élimine le Cameroun

Cette fois, c'est officiel : le champion d'Afrique camerounais ne participera pas au Mondial 2018 ! Cette issue pendait au nez des Lions Indomptables depuis vendredi dernier, lors de leur déroute au Nigeria (4-0). Le lundi, les hommes d'Hugo Broos n'ont pas perdu face aux Super Eagles à l'occasion de la 4e journée des qualifications, mais le match nul enregistré à domicile (1-1) scelle leur sort puisque les Camerounais pointent toujours à 7 points de leur adversaire et de la première place, la seule place qualificative, qu'ils ne pourront pas mathématiquement rattraper en deux journées. De son côté, quelle que soit l'issue d'Algérie-Zambie mardi, le Nigeria devra attendre le mois prochain avant de valider officiellement son billet mais il faudrait un cataclysme pour qu'il lui échappe.

Avides de revanche devant leur public de Yaoundé, boudeurs, les Lions n'ont pas montré un visage aussi affligeant qu'à l'aller mais malgré les nombreux changements opérés par Broos (Aboubakar et Bassogog étaient sur le banc, Ngadeu suspendu), la réaction d'orgueil espérée n'a pas eu lieu, sinon bien trop tardivement... Maîtres du ballon, les locaux ont été parfaitement tenus en échec par la défense adverse, tombant dans une possession stérile, sans véritable occasion.

Alors que les Lions avaient amorcé quelques mouvements intéressants, les poulains de Gernot Rohr ont, en plus, fait preuve de réalisme en convertissant leur première véritable occasion sur un cafouillage dans la défense. A la suite d'une interception de Banana puis d'un arrêt d'Ondoa, le ballon revenait sur Moses Simon, esseulé au second poteau, qui marquait dans le but vide (0-1, 30e). Dans la foulée, profitant d'un moment de flottement dans la défense des Lions, Victor Moses s'engouffrait et servait Ighalo. Dans la surface, l'avant-centre expédiait sa frappe au-dessus !

Les locaux avaient eu chaud et tentaient de pousser au retour des vestiaires mais ils se heurtaient à une défense excellente, à l'image d'Ekong, auteur d'un superbe retour dans la surface devant le discret Nsamé. En face, menés par Victor Moses, déchaîné, les Super Eagles se montraient menaçants sur chaque accélération et le joueur de Chelsea trouvait la barre ! Et pourtant, alors que l'affaire semblait pliée, le gardien nigérian Ezenwa percutait Djoum dans la surface et provoquait un penalty qu'Aboubakar, entré en jeu, transformait plein axe (1-1, 75e).