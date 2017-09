Congo-Kinshasa: La plateforme d'artistes «Young Congo » expose à l'Institut français

Les œuvres exposées, du jeudi 7 septembre au samedi 7 octobre 2017, sont le résultat d'une réflexion, d'une démarche et d'une pratique artistique que chaque artiste a décidé de suivre.

Affiliés au sein de l'association «Young Congo », des artistes visuels de la République démocratique du Congo exposent du jeudi 7 septembre au samedi 7 octobre 2017, à l'Institut français, à Gombe. Ce rendez-vous culturel de septembre et octobre de la Halle de la Gombe a été rendu public, le mardi 5 septembre 2017, devant la presse.

«Young Congo » est un nouveau concept initié par le KinArtStudio, dont l'objectif est de mettre en scène une génération émergente de créateurs et d'artistes congolais vivant en RDC et ceux de la diaspora.

Depuis quelques années, ces artistes contribuent avec ferveur à un renouvellement artistique à Kinshasa et au Congo. Issus d'une génération audacieuse, ils cherchent à explorer l'art visuel sous toutes ses formes et à se détacher des modèles qui ont vulgarisé et cantonné l'art au Congo et en Afrique à un genre prédéfini. Deux d'entre eux, Fransix Tenda Lomba et Serge Diakota Mabilama, exposent à la Halle de la Gombe. Ces artistes proposent un travail riche et une esthétique transcendantale.

Diplômés de l'Académie des Beaux Arts de Kinshasa, Fransix et Serge sont engagés dans une pratique hors-norme et interpellent par leur processus de création et leur vision du monde. Leurs œuvres servent de catalyseur à la réflexion sur l'art contemporain dans un pays tel que le Congo. Cette exposition offre une vue panoramique de leurs créations. L'exposition Yong Congo se déroule également au KinArtStudio, à Texaf Africa, situé dans la concession Utexafrica, à Ngaliema.

L'Institut français de Kinshasa, en partenariat avec KinArtStudio, est coproducteur de certaines des œuvres présentées. Vitshois Mwilambwe Bondoen est le curateur. Avec les artistes exposants Fransix Tenda Lomba Serge Diakota Mabilama.