Congo-Kinshasa: Le gouvernement sollicite l'implication des régies financières

Bientôt un nouveau fonds sera opérationnel pour appuyer les efforts d'assainissement de nos villes. Les régies financières sont mises à contribution avec un petit prélèvement sur les recettes collectées pour le compte du Trésor public. Ce n'est pas une nouvelle taxe, mais plutôt, un sacrifice à l'interne.

Le ministre en charge de l'Economie nationale, Joseph Kapika, a présidé, mercredi 6 septembre 2017, une réunion avec les délégués des régies financières pour leur communiquer une instruction venant de la présidence de la République, concernant la taxe sur l'assainissement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa y était représenté par son ministre de l'Environnement, Thérèse Olenga.

À l'issue de cette rencontre, il a été demandé à l'Office de gestion de fret multimodal (OGEFREM), la Direction générale des douanes et accises (DGDA), l'Office congolais de contrôle (OCC), le Fonds pour la promotion de l'industrie (FPI), de prélever un petit pourcentage sur les fonds collectés pour le compte du trésor public. Ce montant à verser dans la caisse de l'État qui sera mise en place en vue de mobiliser plus des ressources pour la prise en charge de l'assainissement et la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa, en particulier, et dans tout le pays, en général.

En principe, précise Joseph Kapika, ce sont les opérateurs économiques qui devraient payer, en fonction du principe « pollueur payeur ». Mais le gouvernement demande un petit sacrifice à l'interne afin de faire face à la menace sérieuse que présente l'insalubrité dans nos villes.

Pas une nouvelle taxe

Selon le ministre de l'Économie, « cette disposition n'est pas une nouvelle taxe ». Elle ne concerne nullement la population, ni les opérateurs économiques. Seulement les régies financières. C'est dans le but d'arriver à assainir le plus vite que possible la ville de Kinshasa et le pays tout entier.

« Nous avons échangé sur les modalités d'application des instructions du président de la République sur la collecte de la taxe d'assainissement de notre pays. Nous sommes tous conscients de ce que nous vivons : Kin-La-belle est devenue aujourd'hui Kin-La-poubelle. C'est nous qui salissons cette ville. Nous l'avons tellement sali que même les étrangers ont peurs de venir chez nous », a déclaré le ministre d'État à l'Économie.

Dans la pratique, une Commission technique a été mise en place pour réfléchir sur les modalités de la mise en application de cette recommandation.

« Nous invitons les services ici présents à s'impliquer pour l'assainissement, pas seulement de Kinshasa, mais aussi d'autres villes du pays (... ) Nous devons éviter les maladies et des morts qui nous coutent énormément chers », a poursuivi Kapika. Avant d'ajouté que « la Commission technique a une semaine pour statuer et nous apporter des propositions concrètes ».

Il sied de noter qu'il a été décidé, conformément aux recommandations issues des séances de travail tenues au Palais de la nation en février 2017, que la taxe d'assainissement soit insérée dans la structure des prix de produits plastiques ou conditionnés en emballages plastiques et son taux a été fixé à une faible hauteur de 8 dollars américains par unité de tarification.

De même, en vue d'éviter le moindre impact négatif de cette insertion sur les prix à la consommation, ce taux a été reparti à raison d'une cession de l'équivalent en francs congolais de 2$, sur les 4 services de l'État déjà enregistrés dans ladite structure des prix, à savoir l'OGEFREM, l'OCC, la DGDA et le FPI.

Au nom du gouverneur de la ville-province de Kinshasa,le ministre provincial de l'Environnement, Thérèse Olenga, a salué la bravoure du ministre d'État en charge de l'Économie pour la résolution de cette question cruciale. « L'assainissement demande énormément des moyens, voilà pourquoi le gouvernement provincial le remercie pour cet appui », a-t-elle déclaré.