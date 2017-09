Congo-Kinshasa: Didier Reynders - « Il faudrait maintenant que l'accord du 31 décembre se mette en place »

Le processus électoral en République démocratique du Congo sera au menu des assemblées de l'ONU. On va beaucoup en débattre dans 15 jours à New-York », a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères interrogé par la radio privée belge RTL.

La Belgique exprime sa préoccupation quant à l'incertitude qui règne autour de la publication du calendrier électoral en vue de l'organisation des élections, prévues en principe, d'ici décembre 2017. La préoccupation a encore été manifestée, mardi 5 septembre à Bruxelles par le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. « Le processus électoral en République démocratique du Congo sera au menu des assemblées de l'ONU. On va beaucoup en débattre dans 15 jours à New-York », a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères interrogé par la radio privée belge RTL.

Pour le chef de la diplomatie belge, la RDC ne doit plus demeurer dans le doute, l'incertitude et le défaitisme pour la tenue des élections démocratiques. « Je crois qu'on doit maintenant avoir un calendrier précis des élections », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Il y a eu un accord (du 31 décembre) entre la Majorité et l'Opposition... il faudrait maintenant que cet accord se mette en place ».

Les propos du diplomate belge traduisent la nécessité pour la RDC, de mettre en œuvre intégralement l'accord du 31 décembre 2016.

Dans la foulée, la position de la Belgique st claire. Elle met en exergue des conditionnalités dans la poursuite de coopération avec la République démocratique du Congo. « La pression va rester forte, la RDC est le premier partenaire de la Belgique en matière de coopération au développement (environ 100 millions d'euros par an), dans les prochains mois j'irais à Kinshasa pour inaugurer le nouveau bâtiment de l'ambassade. Nous allons remettre à plat nos relations bilatérales, on va ouvrir une discussion avec les partenaires congolais sur la façon dont on veut désormais travailler ensemble. Il est évident que les conclusions dépendront de la légitimité des personnes avec qui on travaillera, donc il faut des élections" en RDC », a indiqué Didier Reynders.

Pour rappel, la tension entre Bruxelles et Kinshasa était monté d'un cran après que la Belgique critique notamment la nomination au poste de Premier ministre de Bruno Tshibala, un transfuge de l'opposition. Du coup, Kinshasa a décidé de suspendre la coopération militaire.

Rompue à la suite de l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila en 1997, la coopération militaire entre la RDC et la Belgique avait été rétablie peu de temps après l'arrivée au pouvoir de l'actuel président, Joseph Kabila, et n'avait plus été interrompue depuis. La coopération militaire entre les deux Etats concerne principalement des actions de formation. Les militaires belges ont notamment formé deux brigades d'intervention rapide.