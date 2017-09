Congo-Kinshasa: Barnabé Kikaya est un « raciste », selon Olivier Kamitatu et Sindika Dokolo

En faisant mention d'une « République des métis » dans un entretien à Jeune Afrique, en rapport avec le front de l'opposition à Kabila menée par Moïse Katumbi, Sindika Dokolo et Olivier Kamitatu, tous métis, le conseiller diplomatique du chef de l'Etat, Barnabé Kikaya bin Karubi, a soulevé une vague d'indignations qui n'a pas laissé indifférents les principaux intéressés.

Les excuses présentées par Barnabé Kikaya bin Karubi, conseiller spécial du président Kabila en matière de diplomatie, après sa sortie polémique qualifiant Moïse Katumbi et Sindika Dokolo, deux opposants au régime de Kinshasa, de « la République des métis » ne suffisent visiblement pas aux yeux de l'opposition.

« Je présente mes excuses à tous ceux que cette petite phrase a frustré. Mon intention n'était pas de frustrer les gens », a réagi Barnabé Kikaya, dans une seconde interview cette fois sur Jeune Afrique, au sujet de sa sortie diffusée le 1er septembre au journal français Le Monde associant Moïse Katumbi et Sindika Dokolo, deux opposants au président Joseph Kabila, à « la République des métis ».

Car tout en regrettant sa phrase, M. Kikaya s'est empressé d'expliquer sa pensée, dénonçant à son tour l'esprit d'ethnisme, ou de tribalisme qui animerait les opposants congolais. « C'était juste une petite pique pimentée, une petite phrase assassine - faut-il le dire - pour stigmatiser l'ethnisme, le communautarisme, le tribalisme en RD Congo. J'aurais pu bien parler de la République des ethnies, des tribus, des communautés. C'est cela que notre pays est devenu », dit-il à Jeune Afrique.

Pour Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, et également d'origine « métisse », le Conseiller du président Kabila est simplement raciste. « Le titre de cet article est trompeur. Juste une tribune pour un raciste qui s'assume... », dit-il au sujet de l'interview de M. Kikaya sur Jeune Afrique.

Avant lui, Sindika Dokolo a aussi laissé entendre que Barnabé Kikaya serait, comme le régime de Kinshasa, animé des aspirations racistes. « Mr Kikaya attribue aux autres ses propres antivaleurs. Sa RDC: raciste, tribaliste, corrompue, bref, kabiliste », a dit le gendre de l'ancien président angolais Eduardo Dos Santos via son compte twitter.

Vague d'indignations

Sur la toile, les déclarations du conseiller diplomatique du chef de l'Etat ont suscité une vague de commentaires.

« Pour les communautés discriminées en RD Congo, l'ennemi est double. Il s'incarne à la fois dans la dictature et la xénophobie. La famille politique de Kabila porte en elle ces deux bêtes à la fois. Tenir des propos aussi blessant, et les assumer en refusant de s'excuser clairement, est franchement inacceptable. C'est inacceptable pour l'ensemble des Congolais parce que nous avons toujours été un grand peuple soucieux du respect entre les peuples, mais c'est surtout une insulte envers des millions des Congolais issus des mariages mixtes avec différentes races et communautés. L'autorité morale de la famille politique de M. Karubi doit s'excuser et se dissocier de ces propos. Il s'agit d'un dérapage majeur. Il n'y a aucune place dans le débat politique Congolais pour d'aussi abjects propos. Ce type de dérapage est une honte pour ceux qui les commettent comme pour ceux qui refusent de s'en dissocier. Je pense que vous êtes capables de débattre et d'avoir des désaccords politiques sans sombrer dans des attaques d'aussi bas niveau », a dit l'un des commentateurs.

Un autre se rappelle des années d'unité et de paix du feu président Mobutu : « Ce qui est frappant dans cette interview avec JA est qu'il parle du bien de Mobutu qui a unifié le pays et ses mœurs: le congolais se sentait chez lui partout. En réalité, c'est le zaïrois qui se sentait chez lui partout mais pas le congolais avec l'arrivée de l'AFDL au pouvoir. Le régime Kabila n'avait-il pas collé le code 32 à tout ressortissant de l'Equateur pour les 32 ans de Mobutu. Et lorsque Kikaya Bin Karubi, ce journaliste apprécié, parle du bien de cette époque, serait-ce une manière de condamner le régime qui l'a créé, en le faisant passer de journaliste à homme d'Etat (soit)? »

Sur un autre registre, un commentateur fait le lien avec l'épineuse question de l' « ivoirité » qui a déchiré il y a quelques années la Côte d'Ivoire. « Comme cet autre parasite-MP Mende nous prêchant son faux +nationalisme lumumbiste+ pour justifier l'imposture au sommet, Kikaya binKarubi cherche à semer de la haine raciale pour présenter son patron comme + champion de la Congolité +, donc à la Gbagbo. On en connait la suite en Côte-d'Ivoire ».

Malgré ses excuses dans les mêmes colonnes de Jeune Afrique, le conseiller diplomatique du chef de l'Etat a pêché en passant outre le devoir de réserve que lui recommandent pourtant ses fonctions. Est-ce par amateurisme ou par pur excès de zèle ? On n'en sait rien. Le plus important est que, sur la toile, Kikaya bin Karubi en a eu pour son compte.