Congo-Kinshasa: Shadary et Drenan Thomas évaluent la situation sécuritaire en RDC

La collaboration entre le gouvernement et les Nations-Unies ainsi que la situation sécuritaire en RDC ont été au menu des échanges entre le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Ramazani Shadary, du Sg adjoint de l'ONU en charge de la Sûreté et la Sécurité, Drenan Thomas Peter, accompagné du chef de la Monusco, Mamane Sidikou.

Les Nations-Unies restent disposées à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cela s'est traduit dans les échanges qu'a eu, hier mercredi 6 septembre à Kinshasa, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Shadary avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la Sûreté et la Sécurité, Dranan Thomas Peter. Ce dernier était accompagné du chef de la Mission onusienne en RDC (Monusco), Maman Sidikou.

Les trois personnalités ont ainsi fait un tour d'horizon sur la situation sécuritaire en RDC qui s'améliore dans plusieurs coins du pays où, il y a peu, des tensions sécuritaires y sévissaient. La collaboration qui existe entre le gouvernement congolais et l'ONU a également été invoquée. Pour Drenan Peter, la discussion a été productive parce qu'elle a permis de noter des avancées significatives sur la situation sécuritaire en RDC, même si certains défis restent à relever. C'est notamment la persistance des groupes armés, etc. Après l'étape de Kinshasa, le Sg adjoint de l'ONU devra se rendre à Goma, au Nord-Kivu.

Pour rappel, la collaboration entre les Nations Unies et la RDC date de plus de 50 ans. La Mission de maintien de la paix et les agences spécialisées de l'ONU sont présentes en RDC et travaillent en appui aux stratégies de développement humain durable et politique mises en œuvre par le gouvernement. Appui aux institutions, soutien logistique et bons offices, tels sont les aspects prioritaires déclarés pour ce partenariat.

Dans l'appellation « Les bons offices », selon la Monusco, on retrouve l'une des composantes clés de son mandat actuel. Ce sont tous les efforts que déploie la Mission pour contribuer à la sécurisation, à la stabilisation et à la reconstruction du pays que l'on retrouve dans ce que le mandat qualifie « des pratiques démocratiques renforcées qui réduisent le risque d'instabilité et favorisent la promotion d'un espace politique adéquat, la protection des droits de l'homme et un processus électoral crédible ».

Le Conseil de Sécurité autorise la Monusco à promouvoir la consolidation de la paix et un dialogue politique inclusif et transparent parmi les acteurs congolais en vue de faire avancer la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation des élections crédibles et transparentes conformément au cycle électoral et à la Constitution.