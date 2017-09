Mali: Atteinte de l'objectif 200 000 emplois à l'horizon 2018

Mettant à profit la cérémonie de lancement d'une ligne de crédit pour le financement des projets des jeunes arabophones, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a rappelé les efforts de son département en vue d'atteindre l'objectif 200 000 emplois à l'horizon 2018.

Se montrant plus préoccupé, il a souligné que l'emploi et singulièrement l'emploi des jeunes est une préoccupation constante des plus hautes autorités de notre pays qui en ont fait une priorité de l'action gouvernementale. A ce titre, a-t-il rappelé, de nombreuses initiatives sont entreprises, afin de créer les conditions de l'accès des jeunes à l'emploi que celui-ci soit salarié ou indépendant.

Mieux, l'atteinte de l'objectif de 200 000 emplois à l'horizon 2018 a été inscrite comme une priorité sur la feuille de route du Département qui y travaille d'arrache-pied avec l'ensemble des autres acteurs, tant du secteur public que du secteur privé, grâce à un environnement qui s'améliore et un climat des affaires de plus en plus rassurant.

Le ministre Maouloud Ben Kattra a insisté sur les efforts constants et inlassables de Son Excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA, président de la République, Chef de l'Etat pour le retour de la paix et de la réconciliation nationale qui rendent le contexte économique plus propice à la création d'emplois pour les jeunes.

Aussi, le président de l'Union des Jeunes Musulmans du Mali (UJMMA), Cheick Mohamed Macky Bah, a salué les efforts du président de la République et du gouvernement pour avoir pris en compte l'emploi des jeunes arabophones. Selon lui, ces jeunes se sont depuis plusieurs années sentis marginalisés par plusieurs instruments d'insertion en place au Mali nonobstant leurs compétences techniques et leurs niveaux de formation dans plusieurs universités de référence à travers le monde.