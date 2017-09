Burkina Faso: Rentrée gouvernementale - Un Conseil dominé par les questions sécuritaires

Le Conseil des ministres marquant la rentrée gouvernementale s'est tenu, hier mercredi 6 septembre 2017, au palais présidentiel de Kosyam. Plusieurs questions dont les défis sécuritaires ont meublé ce premier rendez-vous après les vacances.

Les membres du gouvernement ont repris officiellement le service après deux semaines de vacances alternées pour les uns et les autres. Une rentrée gouvernementale dominée par le débat sur les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté après les nouvelles attaques terroristes contre le Café-restaurant Aziz- Istanbul sur l'avenue Kwamé- N'Krumah le 13 août 2017 comme l'a fait savoir le porte-parole du gouvernement Remis Fulgance Dandjinou. « Les questions de sécurité et la lutte contre le terrorisme constituent des préoccupations majeures pour le gouvernement qui continue de chercher les voies et moyens pour y faire face. Malheureusement nous avons connu de nouvelles attaques le 13 août dernier au Café-restaurant Aziz- Istanbul situé sur l'avenue Kwamé- N'Krumah.

Le Conseil en a longuement débattu et est revenu sur les actes », a-t-il déclaré. Celui-ci a surtout insisté sur la réactivité des Forces de défense et de sécurité (FDS). « Nous avons constaté lors de ces attaques que la réaction de nos Forces de défense et de sécurité (FDS) a été plus rapide, preuve que les moyens d'interventions et les conditions ont connu une amélioration », a loué le ministre de la Communication. Cependant, a affirmé Rémis Fulgance Dandjinou, la sécurisation des populations reste un travail de longue haleine pour lequel la collaboration entre citoyens et FDS demeure une nécessité. Et d'ajouter : « C'est une guerre dans laquelle nous avons été emmenés et sans cette synergie d'actions il sera difficile de contenir les actions terroristes ».

A ce Conseil marquant la fin des vacances pour les membres du gouvernement, plusieurs dossiers ont été examinés. Au ministère en charge de l'Economie et des Finances, le Conseil a adopté l'ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu le 25 juillet 2017 entre l'Etat du Burkina Faso et l'Association internationale de développement. D'un montant global de 36 milliards de F CFA, cette l'enveloppe, selon le porte-voix de l'exécutif, est destinée essentiellement au financement du Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso (PADEL-BF). « Axé sur deux composantes principales, à savoir l'amélioration de l'accès aux services et intrants d'élevage et le développement de la chaine de valeurs de l'élevage, ce projet permettra de toucher environ 300 mille producteurs sur une période de cinq ans », a-t-il fait observer.

Un nouveau projet de loi sur les permis de conduire

Au même ministère toujours, un rapport sur la réduction des paiements en numéraire effectués dans l'administration publique a aussi été adopté. Selon le ministre Dandjinou, environ 20% des paiements dans l'administration burkinabè se font toujours en espèces. L'Etat burkinabè, a-t-il poursuivi, entend, à travers cette mesure, augmenter le taux de bancarisation, réduire l'insécurité liée à la circulation de l'argent et enfin améliorer la gouvernance financière. Une période de grâce sera accordée afin de permettre aux usagers des services financiers de se familiariser avec les nouvelles mesures. Au département de l'éducation nationale, c'est la question de la disponibilité des infrastructures qui a retenu l'attention du Conseil. Il a entériné les résultats d'appels d'offres pour la construction de 394 blocs de deux salles de classe dans les 13 régions du pays, foi du répondant du gouvernement .

Et ce sont plus de 6 milliards 350 millions de F CFA qui ont été mobilisés pour la construction de ces salles de classe qui devront contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage au primaire et au post-primaire. Quant aux entreprises adjudicataires, elles ont entre 4 et 5 mois pour achever les travaux. S'agissant du ministère des Postes et de l'Economie numérique, ce sont les résultats de la demande de proposition pour le recrutement d'un cabinet de consultant pour le suivi-contrôle de la réalisation du backbone en fibre optique qui ont été entérinés. Un autre appel d'offre, cette fois-ci sur la réalisation du contrôle de travaux confortatifs sur le barrage de Samandeni a aussi été approuvé lors de ce Conseil.

Pour ce qui est du ministère en charge des Transports et de la Mobilité urbaine, les textes qui régissent les conditions de délivrance des permis de conduire connaîtront une révision. « Le Conseil a finalisé le projet de loi fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire au Burkina Faso », a fait savoir M. Dandjinou. Cette loi vise, selon lui, à répondre au besoin de se conformer aux textes communautaires concernant les différentes catégories et la durée de validité des permis délivrés.