Burkina Faso: "Djibo soutient Dr Ken Elliot" pour donner de la voix

A travers cette page, nous montrons les bienfaits du Dr Elliot puisque beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Nous parlons de lui dans nos publications pour montrer à l'opinion ce qu'il représente pour la population de Djibo. C'est au regard de cela que nous nous battons à travers facebook pour rappeler son combat et souhaiter sa libération. Dr Elliot nous a inspirés depuis notre enfance et il représente un modèle de combat, une référence pour nous. Notre vœu le plus ardent est de le voir revenir parmi nous. Nous souhaitons que nos autorités fassent quelque chose dans ce sens”.

"L'initiative de créer la page facebook a été spontanée dès que nous avons appris l'enlèvement du Dr Elliot. Nous avons jugé nécessaire de donner de la voix pour exprimer notre révolte par rapport à sa prise en d'otage. Nous avons voulu, à travers ce canal, sonner la mobilisation générale en faveur de sa libération. L'enlèvement du Dr Kenneth Arthur Elliot a été un traumatisme pour nous ressortissants de Djibo. La page a été créée juste la semaine qui a suivi son enlèvement à Djibo et nous avons adhéré à l'initiative d'autant plus que c'est un combat noble qui nous concerne.

Dès les premiers moments de l'enlèvement du Dr Elliot, des ressortissants de Djibo ont créé un groupe sur facebook. Intitulé « Djibo soutient Dr Ken Elliot », les membres du groupe font écho des actions du médecin et plaident pour sa libération. Hamidou Ouédraogo, est l'un des membres et animateurs du groupe facebook, Djibo soutient Dr Elliot. Il explique le bien-fondé de l'initiative.

