Burkina Faso: Histoire nationale - La dislocation de la Haute-Volta racontée par un documentaire

L'entreprise Think tank Burkina international a projeté, le lundi 4 septembre 2017 à Ouagadougou, un film documentaire intitulé «Devoir de mémoire et repères pour la construction de l'Etat nation à partir de la reconstitution de la Haute-Volta, le 4 septembre 1947». L'œuvre relate l'histoire de la dislocation et de la reconstitution de la colonie de Haute volta.

Contrairement aux différentes dates historiques burkinabè, le 4 septembre 1947, date de la reconstitution de la colonie de Haute-Volta, fait l'unanimité au sein des historiens. Cependant, elle semble être oubliée par les populations, d'où l'initiative d'un film documentaire : « Devoir de mémoire et repères pour la construction de l'Etat-nation à partir de la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre 1947 », projeté le 4 septembre 2017 à Ouagadougou. Sous prétexte qu'elle n'était plus viable et pour des raisons économiques, la colonie de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, a été disloquée en 1932, partagée entre trois autres dont le Soudan français (actuel Mali), le Niger et la Côte d'Ivoire et reconstituée le 4 septembre 1947.

C'est ce que les cinéphiles ont suivi à travers un film de 52 minutes. Pour le Président de l'entreprise Think thank Burkina Faso, Harouna Kaboré, ce documentaire rappelle l'identité culturelle et sensibilise la jeunesse aux actions à mener pour une politique de développement harmonieux. Cette initiative permet également, a-t-il souligné, de dénoncer les incohérences sociales actuelles et de tirer des leçons pour les générations présentes. « Nous voulons, par le devoir de mémoire, retrouver les repères, les différents éléments qui contribueront à la construction de l'Etat-nation. Le film vise également à donner l'espoir à la jeunesse face aux difficultés qu'elle rencontre.

Nous l'avons commémoré l'année dernière à travers une conférence animée par l'historien Domba Jean Marc Palm. Cette production va également aider à la protection du territoire burkinabè », a fait savoir Harouna Kaboré. Selon le représentant du gouvernement, le ministre en charge de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, l'initiative de Think thank Burkina international est à féliciter car elle ramène à une commémoration que plusieurs Burkinabè avaient oubliée. Il a ajouté, qu'au -delà de la célébration, le documentaire pose un référentiel de valeurs sur lequel il faut se baser pour bâtir un pays. « Dans l'adversité, la Haute-Volta a su se retrouver. C'était d'abord avec la dislocation de la Haute-Volta et aujourd'hui nous avons face à nous des adversités tels le développement, le terrorisme et l'intégrité de notre territoire. Nous devons accepter que la couleur, l'envie et les sentiments que nous avons les uns envers les autres puissent être mis de côté afin de réaliser les valeurs du pays.

Dans le cas contraire, nous aurons un pays qui va se construire très difficilement », a-t-il déclaré. La projection du film documentaire a été suivie d'un débat animé par le professeur en Sciences juridiques et politiques, Luc Marius Ibriga, la chercheuse, historienne et archéologue, Elise Thiombiano, par ailleurs députée à l'Assemblée nationale, et le spécialiste en histoire et politique, Domba Jean Marc Palm.