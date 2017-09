Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Des faux produits d'une valeur de 2 milliards de F CFA partis en fumée

La direction générale des douanes de l'Ouest a saisi 30 tonnes de médicaments illicites et plus de 15 tonnes de drogues dont la valeur totale est estimée à 2 milliards de F CFA. Ces produits dangereux ont été incinérés, le 6 septembre 2017 au Centre d'enfouissement technique (CET) de Bobo-Dioulasso.

La direction régionale des douanes de l'Ouest a réussi un grand coup, dans la lutte contre la circulation des produits prohibés, notamment les médicaments et la drogue. Elle a en effet saisi depuis 2015 et à travers plusieurs opérations, 30 tonnes de médicaments illicites et plus de 15 tonnes de drogues. Ces faux médicaments et drogues ont été saisis des mains des contrebandiers dans le Sud-Ouest, les Haust-Bassins et la Boucle du Mouhoun, régions que couvre la direction régionale des douanes de l'Ouest.

Les 45 tonnes de médicaments et de drogues, d'une valeur totale de 2 milliards de F CFA ont été incinérées, le 6 septembre 2017, au centre d'enfouissement technique de Bobo-Dioulasso. Outre les stupéfiants, on y trouve des médicaments contrefaits de toutes marques : des paracétamols, des diclofenac, des éclaircissants et même des aphrodisiaques. C'est le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, accompagné par le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou et le directeur régional des douanes de l'Ouest, Mikailou Diarra qui ont mis le feu à ces faux produits.

Antoine Atiou a salué l'opération menée par la douane. Une opération qui, a-t-il souligné, va assainir l'économie du grand Ouest et protéger la santé des populations. Il a rassuré que ces actions vont se poursuivre et les contrebandiers sanctionnés. Pour le directeur régional des douanes, la destruction des produits saisis est un signal fort dans la lutte contre la fraude et les médicaments illicites. Elle est aussi un avertissement donné à tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques. La saisie des faux produits s'inscrit aussi, selon M. Diarra, dans les missions de la douane qui consistent à protéger les consommateurs sur le territoire national, en évitant la circulation des produits non homologués et non reconnus par la direction des services pharmaceutiques.