Burkina Faso: Le colonel Blaise Ouédraogo à la tête de la 3e région de Gendarmerie

Le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Marie Omer Bruno Tapsoba, a remis, le mardi 5 septembre 2017 à Ouagadougou, le commandement de la 3e région de gendarmerie au colonel Blaise Ouédraogo.

Le nouveau commandant de la 3e région de gendarmerie, le colonel Blaise Ouédraogo, a été installé officiellement, le mardi 5 septembre 2017. Il a promis de mettre l'accent sur l'encadrement du personnel et la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Sur ce point, il envisage prendre des mesures idoines pour faire face aux menaces terroristes. «Nous allons prendre le temps de réétudier certains faits afin de voir si c'est une question de dispositif ou de manque de moyens, pour analyser et revoir quelle est la donne qu'il faut changer», a-t-il déclaré.

Il a invité les officiers et sous-officiers de la 3e région de gendarmerie, à la solidarité et au raffermissement des liens. Le colonel Blaise Ouédraogo a souligné que ces qualités majeures leur seront inutiles s'ils n'arrivaient pas à les coupler à la compétence, à la disponibilité et au sens du sacrifice. Selon le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Marie Omer Bruno Taposba, vaincre la menace terroriste est l'un des objectifs dévolus au nouveau commandant de la 3e région de Gendarmerie.

A ce propos, il dit n'avoir pas de doute sur les capacités du colonel Blaise Ouédraogo à relever ce défi. «Il a ce qu'il faut pour réussir sa mission», a-t-il rassuré. Le commandant sortant, le colonel Serge Alain Ouédraogo, pour sa part, a prévenu son successeur des défis qui l'attendent. Lesquels sont, de son avis, immenses, difficiles et de plus en plus complexes. Se voulant rassurant, le colonel Blaise Ouédraogo a promis à son prédécesseur d'être à la hauteur et de consolider les acquis déjà engrangés.

Le nouveau commandant a occupé auparavant les fonctions de commandant de l'escadron de Bobo-Dioulasso, commandant de la compagnie de gendarmerie de Dédougou, de Banfora, commandant du groupement départemental de Ouahigouya, de Dédougou, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et commandant de la 1ère région de gendarmerie, avant de prendre la tête de la 3e région. Il a également occupé successivement des postes de commandement depuis 1991, a suivi des stages de formation en droit international humanitaire, en sécurisation et protection des frontières, entre autres.

Le colonel Blaise Ouédraogo, a effectué des missions d'observation militaire au Darfour, au Togo et celle d'officier de liaison au compte du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Goma en République Démocratique du Congo de 1995 à 1996.