Burkina Faso: PNDES dans le Sud-Ouest - Le taux d'exécution financière est de 21,25%

En plus, sur 14 188 activités prévues, 701 ont pu être réalisées à la date du 30 juin 2017. Ces taux paraissent faibles aux yeux des uns et des autres, mais pour le directeur régional de l'économie et de la planification du Sud-Ouest, Issiaka Kaboré, cela ne doit pas inquiéter car plusieurs activités sont en cours de réalisation. Ces résultats concernent dix objectifs stratégiques, allant de la promotion de la bonne gouvernance économique à l'inversion de la tendance de la dégradation de l'environnement, sans oublier le renforcement de la décentralisation, la promotion de la gouvernance locale et d'autres axes de développement importants.

Le Cadre de concertation régional est une instance qui se réunit chaque fois que de besoin, pour réfléchir aux questions de développement local. C'est ainsi que les acteurs de ce cadre se sont réunis, le jeudi 17 août à Gaoua, pour examiner et valider le rapport de performance à mi-parcours de l'année 2017, du Plan national de développement économique et social (PNDES). Selon la communication présentée par Robert Jean Traoré, le taux d'exécution physique est de 4,94%, tandis que celui de l'exécution financière est de 21,25%.

