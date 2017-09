Burkina Faso: CSC - La présidente, Nathalie Somé, rejoint le DAF à la MACO

Dans la mi-journée d'hier 6 septembre 2017, nous avons appris de sources concordantes que la présidente du Conseil supérieur de la communication (CSC), Nathalie Somé, a été déposée à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO). Elle rejoint ainsi son Directeur de l'administration et des finances (DAF), Souleymane Séré, écroué la veille.

Selon un communiqué publié sur la page facebook du Parquet près le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou, ces arrestations font suite à la transmission audit parquet du rapport de contrôle de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE/LC) relatif à la gestion des fonds alloués au CSC pour l'organisation des élections de 2015.

Le communiqué poursuit que madame le Procureur du Faso près le TGI de Ouagadougou a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre SOME Nathalie(1), TRAORE Portio Nadine(2), SERE Souleymane(3), KOULA Salifou(4) et YODA/SERE Salamata(5) pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption, surfacturation, blanchiment de capitaux et népotisme (1), de complicité de détournement de deniers publics, complicité de faux et usage de faux et de commerce incompatible (2), détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption, surfacturation, népotisme, blanchiment de capitaux et de prise illégale d'intérêt(3), de détournement de deniers publics, complicité de faux et usage de faux, complicité de surfacturation et de blanchiment de capitaux (4), de complicité de détournement de deniers publics, de complicité de faux et usage de faux (5).

Le juge d'instruction a ouvert une information judiciaire en procédant à l'inculpation de toutes les personnes poursuivies et a jugé nécessaire de placer SOME Nathalie et SERE Souleymane en détention préventive conformément aux dispositions de l'article 136 et suivant du code de procédure pénale. Affaire à suivre !