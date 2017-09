Burkina Faso: Planification familiale - Le projet SWEDD renforce les capacités des journalistes

A noter qu'une trentaine de participants issus des régions de mise en œuvre des différents projets (Nord, Sahel, Hauts Bassins, Cascades, Centre Nord, Centre Est, Boucle du Mouhoun, l'Est et la région du Centre) prennent part à la présente session de formation.

Et, dans sa composition, le projet travaille à améliorer la demande de service des santés reproductives, maternelles, néonatales, infantiles et nutritionnelles en favorisant les changements sociaux et comportementaux», a expliqué M. Doyé.

Et pour lui, cet atelier de 72 heures est consacré à l'amélioration des connaissances des hommes et femmes de medias en faveur d'une meilleure promotion des comportements favorables à l'atteinte des objectifs du projet SWEDD.

Au Burkina Faso, selon le représentant de la directrice de la promotion de la santé, la situation reste marquée par une forte fécondité, un faible maintien des filles à l'école et une faible autonomisation des femmes et des filles.

