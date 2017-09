Madagascar: Palais des sports - Antsa an'i Kristy promet un show très professionnel !

Certaines personnalités politiques et leurs ouailles commencent à s'agiter. Les règles du jeu sont,… Plus »

D'ailleurs, pour ce concert, nous nous sommes joints à Mi-ritsoka production. Durant les trois heures de concert, nous allons reprendre, non seulement les titres les plus célèbres mais également les moins connus sans oublier les nouvelles compositions. Et la grande nouveauté pour cette année : les danseuses. Elles vont nous accompagner sur certaines chansons », explique le Pasteur Rabehaja Felaniaina Mampifaly. Pour ne rien laisser au hasard, mi-ritsoka production s'attèle dès ce jour sur tout ce qui tourne autour de la scène et de la sonorisation.

Ils n'ont encore jamais déçu et comptent continuer dans cette voie ! Pour le concert qu'ils vont donner au Palais des sports ce dimanche 1er septembre, le pasteur Felaniaina et ses amis vont donner le meilleur d'eux-mêmes.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.