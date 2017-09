Madagascar: Kudeta - Griotte expose ses œuvres

Issue d'une famille d'artistes peintres, Griotte a longtemps approfondi ses travaux, proches de l'art brut, sur le graphisme traditionnel où elle puise l'identité de ses personnages.

Son style est une démarche de réappropriation des fondements de son identité métisse et un hommage au peuple indien. En 2002, elle a exposé ses œuvres pour la première fois à Tanà, et cela fait dix ans qu'elle n'a pas exposé au Kudeta. Elle a vécu de son art jusqu'en 2011 à Madagascar, avant de quitter la Grande Île et de s'installer ailleurs, où elle a continué à peindre et à approfondir ses recherches. En 2013, elle s'installe à La Réunion où elle continue ses recherches et utilisent des supports plus grands.

C'est donc avec beaucoup d'émotions qu'elle revient au Kudeta, plus que des collaborateurs, des amis. Son travail actuel se penche sur les grandes toiles colorées et sur le thème de l'âme malgache, une grande influence de l'Océan Indien pour elle. Le vernissage de l'exposition se tiendra donc au Kudeta à Isoraka le 14 septembre prochain, et les œuvres de Griotte y seront accrochées durant un mois.