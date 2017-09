Madagascar: Benjamina Ramanantsoa - « Je n'ai aucun problème avec le MTS »

Certaines personnalités politiques et leurs ouailles commencent à s'agiter. Les règles du jeu sont,… Plus »

Stabilité politique. Depuis 2016, il est membre du « Firaisankina ho an'ny Fampandrosoana ny Tanindrazana » (FFT). Une plate-forme politique mise en place pour soutenir le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » dans la mise en œuvre de sa Politique générale de l'Etat. Selon le nouveau patron du M2PATE, « Hery Rajaonarimampianina est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pendant ses trois ans de pouvoir, il n'a jamais favorisé l'esprit partisan et a su instaurer la paix sociale et la stabilité politique dans un pays qui venait de sortir d'une crise. Ce sont ces qualités qui m'ont encouragé à le soutenir », a déclaré Benjamina Ramanantsoa. Questionné sur le « deal » qu'il aurait signé avec le président Hery Rajaonarimampianina, le patron du M2PATE d'annoncer : « l'unique deal que j'ai signé avec lui consiste à la réalisation des actions au développement ».

En effet, il a décidé de rejoindre le parti au pouvoir. Benjamina Ramanantsoa a toutefois tenu à faire savoir qu'il n'a aucun problème avec le parti « Malagasy Tonga Saina », ni avec son ancien compagnon de lutte et non moins ministre du Tourisme Roland Ratsiraka. Le nouveau numéro Deux du gouvernement se dit être partisan de l'ouverture. « Durant la 2è République, je n'étais pas membre de l'Arema, pourtant j'ai été élu député sous une liste d'ouverture proposée par le régime Ratsiraka ». Une liste sous laquelle il a également été élu président du Conseil provincial d'Antananarivo. A noter que Benjamina Ramanantsoa a également collaboré avec feu Herizo Razafimahaleo dans l'organisation du Symposium des partis politiques. Durant la résolution de la crise politique de 2009, il faisait partie des fondateurs de l'Espace de Concertation Politique (ESCOPOL).

« Je suis pour l'inclusion et je ne suis pas partisan de l'exclusion ». Cette explication est du ministre auprès de la Présidence de la République en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement, Benjamina Ramanantsoa par rapport à sa présence à Antanimena lors de la rentrée politique du parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ».

