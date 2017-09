Madagascar: Marathon - Trois compagnies aériennes suivent le mouvement

Certaines personnalités politiques et leurs ouailles commencent à s'agiter. Les règles du jeu sont,… Plus »

On est en train de voir avec la Fédération malgache d'athlétisme pour que ce soit des athlètes qui contribuent à améliorer la performance de nos athlètes nationaux, pas trop loin de nos performances mais meilleurs que nous ! » Comme plusieurs pays ont déjà manifesté leur volonté de s'engager à la course, cela ne fait qu'ajouter du piquant au 42km de course.

Toujours dans la foulée du marathon de Tana 2017, à Mercedes Ratsirahonana de nous annoncer « les compagnies aériennes Airlink, Kenya Airways et Ethiopian Airlines nous offrent des billets pour trois athlètes chacune venant respectivement d'Afrique du Sud, du Kenya et d'Éthiopie.

