Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Randriamandimby Harinirina Jimmy « Le basket ball est une affaire de solidarité et un vrai travail d'équipe.»

Les journalistes sportifs le connaissent tous. C'est lui qui envoie les résultats, les programmes et tous les circulaires de la Fédération malgache de basket-ball. Toutes les informations partent de là. Randriamandimby Harinirina Jimmy tient les rênes de la communication du basket.

Selon lui, le succès actuel du basket-ball est dû au fait qu'ils sont tous des passionnés. « Nous avons tous joué au basket-ball, tous les dirigeants que ce soit au niveau des clubs, des sections des ligues ou de la fédération ». Et quand ce sont les passionnés qui prennent en main leur discipline, cela ne peut qu'aller mieux. Pour le basket-ball, toutes les catégories d'âge sont prises en compte. « Nous partons de la base même avec tous les championnats U12, U14, U16, U18, U20, N1B, N1A et vétéran. Même les dirigeants participent. Y compris les spectateurs ». Là, ils en sont au championnat national U18 de Toliara, à la CCCOI à Tana et au sommet des N1A 2e phase et le tour national est bouclé.

Il avoue aussi que la presse sportive joue un rôle déterminant dans la communication et l'essor du basket-ball malgache. « Notre collaboration avec vous tous, journalistes sportifs, nous fait avancer plus rapidement encore. C'est un vrai travail d'équipe ». Avec le président de la fédération malgache de basket-ball, Jean Michel Ramaroson, chacun a son rôle à jouer dans la fédération et avec les ligues aussi.

Randriamandimby Harinirina Jimmy quant à lui, est un joueur issu de la sélection régionale de Mahajanga chez les espoirs et 4 fois champions Mahajanga en N1B (1998-2001). Il a été champion de Fianarantsoa en 1997 avec l'Espoir ASFX et a fait partie de la sélection de l'université Fianarantsoa (1998). Comme entraîneur, il l'a été avec Fanatic Majunga champion de Mahajanga 2005 (N1B), vice-champion de Madagascar N1B 2005 et monté en N1A pour devenir vice-champion de Madagascar en N1A en 2007. Il a été aussi dans le staff technique de l'équipe nationale lors de la préparation des jeux des îles 2007. Depuis 2010, il est membre de la FMBB jusqu'à ce jour. Mieux, il a un diplôme d'entraîneur Niveau II en basket. Actuellement, la fédération en est à la détection de ceux qui iront en championnat d'Afrique. Bref du boulot et l'équipe travaille main dans la main.