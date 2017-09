Madagascar: Marathon International de Tana - Hajanirina et Landy soutenus par World Trade Center

Certaines personnalités politiques et leurs ouailles commencent à s'agiter. Les règles du jeu sont,… Plus »

Avant cette échéance, Hajanirina participera à la course "Ultra-trail" sur la distance de 20 km et Nanie Madeleine dans l'épreuve du 10 km. Cette compétition qui se disputera à La Réunion, les 15 et 16 septembre entre dans le cadre de leur préparation pour le Marathon International de Tana.

Selon les organisateurs, plusieurs pays ont déjà manifesté leur volonté de s'engager à la course. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Ethiopie, de l'Ile Maurice, de la Réunion et des Seychelles. Une forte délégation réunionnaise sera attendue dans la Capitale le 15 octobre avec pas moins de 50 personnes. La confirmation des coureurs européens est attendue par le comité d'organisation.

Les préparatifs avancent à grand pas pour le comité d'organisation. A 39 jours du coup d'envoi de la 17e édition du Marathon prévue pour le 15 octobre. Plusieurs coureurs étrangers sont attendus cette année. World Trade Center en collaboration avec la fédération malgache d'athlétisme a présenté officiellement les athlètes malgaches engagés à cette course hier à l'Hôtel Colbert. Hajanirina Andriamparany, le champion de Madagascar et vainqueur de la 16e édition sera de la partie pour cette 17é édition.

