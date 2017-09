Madagascar: « Générations dance machine » - Une soirée en souvenir du bon vieux temps avec le DJ Joker

Le Dj Joker, à travers la soirée « Générations dance machine » qui va se tenir au Telozoro Andrefan'Ambohijanahary demain 8 septembre, promet une ambiance de folie.

Pour ses 12 ans de Djing, Joker a décidé de se remémorer l'ambiance de ses débuts à travers la soirée qu'il organise au « Telozoro » Andrefan'Ambohijanahary ce vendredi 8 septembre.

Les soirées de folie au Son Bleu, à l'Amnésia, au CCL ou au Caveau... les générations 80 s'en souviennent certainement. Tout un après-midi et parfois des soirées à danser au rythme des plus grands tubes des années 90 et 2000. La belle époque ! Pour ses 12 ans de mix, le DJ Joker, qui, derrière ses manettes et son instrument, faisait partie de ceux qui contribuaient à la réussite de ces soirées, va replonger toutes les personnes de sa génération dans ces ambiances. Demain 8 septembre, il va investir le « Telozoro » Andrefan'Ambohijanahary. Intitulée « Générations dance machine », la soirée fera voyager tous ceux qui seront là dans les années 90. Dj Joker, va s'entourer d'autant plus de ses amis d'antan. « Je serai bien évidemment aux commandes.

Mais je ne serai pas seul. DJs Judicaël (ancien de l'espace Dera), Stamyh (Manson Isoraka) et Slim-T (son premier collègue du temps de La Plage Betongolo) seront également là pour chauffer l'ambiance et rappeler aux gens les folies de leur jeunesse et les musiques sur lesquelles ils ont dansé dans les années 90 à 2000. Ceux qui seront là ne seront pas déçus. Nous allons faire preuve de professionnalisme et mettre le feu ». Une soirée qui, autrement dit, promet.

12 ans. Dj Joker, c'est effectivement un ambianceur qui a plus d'une dizaine d'années d'expériences à son actif. Pour lui, l'aventure a débuté il y a douze ans. « J'ai commencé à La plage Betongolo ». Il eut un grand succès. « Au bout de deux ans, je suis parti à Fort-Dauphin pour lancer le Mafana Club ». Mission accomplie ! Il revient ensuite à Tana pour mieux repartir. « Cette fois, je prends la direction de Tamatave pour animer les 'Saturday night' du Bateau Ivre ». Le succès est encore au rendez-vous. Ses exploits à Tana ? On ne les compte plus. TNT Club Manakambahiny, Pharaon Club Ambohidahy, Pandora et Six Antaninarenina... il fait toujours un carton.

En 2012, une idée lui vient : arrêter de travailler pour les autres en tant que Dj résident et lancer ses propres soirées ? Café De La Gare Soarano, Le BC Blues Soanierana, La planète Terrasse Ambohijatovo, Ginger Coffee Club Soanierana, california Andraharo, club 43 Antaninarenina... il met le feu partout. Célébrant cette année ses 12 ans de carrière en tant que DJ, Joker est d'humeur nostalgique et a organisé cette soirée « Générations dance machine » qui va se tenir au « Telozoro » Andrefan'Ambohijanahary demain 8 septembre. Une occasion pour ceux qui se souviennent de l'époque des « Tortues Ninja », de « Sauvez Willy » ou des « Pogs dominant le monde » de revivre leurs années lycées et les soirées de folie au Son Bleu, à l'Amnésia, au CCL ou au Caveau.