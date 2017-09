Cameroun: Le ministère de la défense récense les victimes de guerre

Les dossiers de mise à jour des pensions militaires qui seront déposés dans les Divisions Régionales et les Cellules Départementales des Anciens Combattants et Victimes de Guerre comprendront : Une demande timbrée adressée à Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ;

Dans un communiqué du ministère de la défense, joseph Beti Assomo entreprend dans les dix régions du Cameroun un vaste recensement de mise à jour des pensions militaires. Il s'agit précisément des anciens combattants, victimes de guerre et leurs ayants-cause. Cette mesure intervient dans un contexte ou le Cameroun est confronté à une guerre asymétrique contre le Boko Haram. Une guerre qui a fait de nombreuses victimes. Seulement, dans le communiqué du ministre, il n'est fait allusion nulle part de cette situation. Quel est le sort réservé par le ministère de la défense aux victimes du Boko Haram et leurs ayants-cause ?

