Cameroun: Clément Etoundi Tsoungui - « Les performances sont en hausse»

Entraîneur national de lutte dames.

La lutte camerounaise était à l'honneur lors des derniers Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire. Quelle analyse faites-vous des performances des athlètes camerounais ? C'est une analyse positive d'une manière générale, que ce soit en dames ou messieurs, dans la mesure où leurs performances sont en hausse.

La lutte n'a jamais réalisé une telle prouesse en quantité et en qualité, surtout en lutte féminine où les quatre lutteuses de l'expédition ont remporté six médailles, à savoir deux en or, une en argent et trois en bronze. En lutte libre, nous sommes passés d'un seul garçon habitué au podium, Nyamsi Yvan, à trois. Certaines qui, depuis environ quatre ans, étaient en argent telles que Essombe Josephe, sont désormais en or. Nous tenons à rappeler que c'est une équipe en construction, rajeunie à 70%. Nous sommes satisfaits car les performances se sont améliorées mais le plus difficile est à venir.

Le Cameroun a toujours compté sur cette discipline sportive dans les compétitions internationales. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force des athlètes camerounais ?

C'est un ensemble de valeurs qui sont entre autres l'amour pour la discipline, car ne peut faire la lutte vraiment que celui qui aime et prêt à supporter les nombreuses difficultés. Il y a l'esprit Lions, avec le désir d'être toujours le meilleur. Pour le reste, ce sont des athlètes dévoués ; un programme de préparation bien étoffé et suivi, mais aussi des coachs expérimentés.

La Fédération a mis un accent sur la performance et la discipline. L'esprit de concurrence impulsé par les entraîneurs nationaux ainsi que le talent individuel de chacun d'eux peuvent justifier cette bonne performance. Tout ceci n'aurait pas grand effet sans le grand soutien des pouvoirs publics, dans la préparation et la participation aux compétitions.