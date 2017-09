Sénégal: Un nouveau rapport des Nations Unies sur la faim et la nutrition dans le monde

«Cette nouvelle édition de "L'état de l'insécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde" donne des estimations actualisées sur le nombre et la proportion de personnes souffrant de la faim sur la planète et comprend des données intéressantes au triple plan mondial, régional et national», explique un communiqué de la FAO.

Le rapport présente «une mise à jour importante sur l'environnement mondial qui influence aujourd'hui la sécurité alimentaire et la nutrition dans les différentes régions du monde».

Il est diffusé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«C'est la première fois que l'UNICEF et l'OMS se joignent à la FAO, au FIDA et au PAM pour élaborer ce rapport. Ce changement reflète la nouvelle vision onusienne élargie des Objectifs de développement durable (ODD) sur la faim et toutes les formes de malnutrition», souligne le communiqué.

Il ajoute que «le rapport comprend plusieurs indicateurs améliorés pour quantifier et évaluer la faim, notamment deux indicateurs sur l'insécurité alimentaire et six indicateurs sur la nutrition».