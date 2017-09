Sénégal: Privatisation de la SONACOS, restructuration de La Poste... - Ces mesures pour une exécution des projets d'un milliard

Conduite par l'Inspection générale des Finances, la mission d'audit avait formulé des recommandations allant de la restructuration de La Poste, la réforme du régime du Fonds National de Retraite (FNR) et l'analyse approfondie des soldes créditeurs des comptes de dépôt et des recettes d'ordre...

Il ressort de la lettre d'intention envoyée à la Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) que le gouvernement a pris des mesures fortes pour garantir une exécution physique et financière correcte des projets dont le coût global est supérieur ou égal à un (1) milliard et pour la bonne marche de l'Economie. L'Etat entend « subordonner l'inscription de crédits de paiement dans la loi de finances, à la production, par le ministère concerné, d'un rapport d'exécution physique et financière portant sur l'année antérieure ».

