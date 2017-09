Maroc: SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan donne à Rabat le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018

Rabat — Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a donné, jeudi à l'école Abdelmoumen à l'arrondissement Hassan à Rabat, le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018, et lancé l'Initiative Royale "Un million de cartables" qui bénéficiera cette année à 4.262.000 élèves.

Le lancement par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cette nouvelle année scolaire dénote l'intérêt qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au secteur de l'enseignement et Son engagement, fort et constant, en faveur du renforcement du système éducatif, de la promotion de la recherche scientifique et de la consolidation du secteur de la formation professionnelle.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a suivi, à cette occasion, des explications, chiffres à l'appui, sur les mesures prises par le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la réussite de cette rentrée scolaire.

Ainsi, quelque 7,870 millions élèves sont inscrits, dont 4.322.482 au cycle primaire, 1.722.949 au secondaire collégial, 1.026.296 au secondaire qualifiant, et 805.201 élèves au préscolaire.

Au niveau de la formation professionnelle, un total de 593 mille stagiaires sont inscrits au niveau des différents cycles de formation (baccalauréat professionnel, formation qualifiante, technicien, technicien spécialisé,... etc.).

L'enseignement supérieur enregistre, quant à lui, quelque 900 mille étudiants inscrits, dont 831.615 au niveau des universités, 41.000 dans des instituts privés, et 32.400 dans des établissements de formation des cadres.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a suivi également des explications au sujet de l'Initiative Royale "Un million de cartables", lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2008 et reconduite chaque année depuis.

Mobilisant des investissements de l'ordre de 426 millions de dirhams, cette initiative, pilotée par les organes de gouvernance territoriaux de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), concerne l'ensemble des provinces et préfectures du Royaume et profite aux élèves de l'enseignement primaire et collégial, avec une priorité accordée au monde rural (64 pc).

Elle s'inscrit dans une démarche solidaire et tend principalement à garantir l'égalité des chances en matière d'enseignement et à lutter contre le phénomène du décrochage scolaire.

L'opération "Un million de cartables" fait partie intégrante de la stratégie nationale de soutien social aux enfants scolarisés et à leurs familles qui prévoit également un programme de soutien financier aux familles pauvres "Tayssir" -une aide financière conditionnée par la scolarisation des enfants des familles bénéficiaires - ainsi que des programmes d'amélioration des services des cantines, des internats et du transport scolaire.

A cette occasion, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a visité des classes de l'école Abdelmoumen, avant de procéder à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires au profit de dix élèves de cette école et de dix élèves du lycée collégial Sidi Mohamed Ben Abdellah de la commune Shoul (préfecture de Salé).

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite posé pour une photo-souvenir avec les enseignants et les cadres administratifs de l'école Abdelmoumen.

A son arrivée à l'école Abdelmoumen, SAR le Prince Héritier a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par M. Omar Azziman, Conseiller de SM le Roi et président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, M. Mohamed Hassad, ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, M. Khalid Samadi, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et M. Larbi Bencheikh, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chargé de la Formation Professionnelle.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a également été salué par MM. Mohamed Mhidia, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Abdessamad Sekkal, président du Conseil de la région, Mme Nadira El Guermai, gouverneur, coordinatrice nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain, M. Youssef Belqasmi, secrétaire général du ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que par plusieurs autres personnalités.