Tunisie: Les monuments historiques à l'honneur

A l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de sa création, l'Association de l'union culturelle de Sousse (créée en 1946), sise au mausolée «Yahia Ibn Omar» ou «Sidi Yahia», a établi un programme ambitieux d'activités et de manifestations tout en poursuivant actuellement ses actions et ses démarches pour la concrétisation de son projet très ambitieux, entrepris depuis belle lurette, à savoir la réalisation de l'encyclopédie de la ville de Sousse qui verra le jour en 2018.

Cette œuvre colossale comporte les célèbres érudits, monuments et sites qui ont marqué l'histoire de la Perle du Sahel depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Une équipe d'écrivains, d'historiens et d'hommes de culture s'emploie actuellement à rédiger les principaux chapitres de cette encyclopédie, à savoir ceux réservés aux érudits, aux monuments, à l'histoire et au patrimoine de la ville.

L'histoire de la ville

Un aperçu historique très bref des principales dénominations de Sousse. Celle-ci a été fondée par les Phéniciens au IXe siècle avant J.C. et a été dénommée Adrumetum. Par la suite, elle prit le nom de Hunuricopolis à l'ère des Vandales (de 439 à 534 après J.C.). Elle fut appelée Justinia au VIe siècle après J.C. à l'ère des Byzantins (de 534 à 670 après J.C.) puis Sousse au VIIe siècle par les conquérants arabes.

Comme nous l'a indiqué Sadok Ammar, président de ladite association, les objectifs visés par la réalisation de cette encyclopédie sont l'actualisation et la correction des données erronées qui ont été publiées dans les livres et les affiches et portant sur l'histoire de la ville et ses monuments, le renforcement des acquis culturels du pays, à l'instar des encyclopédies réalisées sur Tunis et sur Kairouan, et l'apport d'une documentation essentielle sur le patrimoine matériel et immatériel de la ville.

Contribution au financement

De son côté, Ahmed El Bahi, professeur d'histoire et d'archéologie islamique à l'université de Kairouan et président de la commission chargée de la réalisation de ce projet, nous a signalé que cette encyclopédie prévoit la rédaction de 2.000 entrées environ sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine de la ville de Sousse qui seront rédigées par environ 100 professeurs, chercheurs et doctorants.

Jusqu'à ce jour, a-t-il poursuivi, 50% des entrées ont été établies et soumises à un comité scientifique chargé de cautionner leur valeur scientifique. Il a noté que le comité directeur de l'association -- tout en remerciant chaleureusement tous ceux qui ont contribué au financement de ce projet, dont les instances ministérielles, les structures gouvernementales régionales et nationales, les diverses entreprises socioéconomiques, les hommes d'affaires et les mécènes -- souhaite que ses partenaires poursuivent leurs actions et efforts de financement de ce projet afin qu'il voie le jour en 2018.