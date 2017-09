Tunisie: Biographies des nouveaux membres du gouvernement

Abdelkrim Zbidi, qui vient d'être nommé au poste de ministre de la Défense nationale, est né le 25 juin 1950 à Réjiche, gouvernorat de Mahdia.

Abdelkrim Zbidi est titulaire d'un doctorat de médecine de l'université Claude Bernard à Lyon (France), d'une maîtrise de physiologie humaine et exploitations fonctionnelles, d'une maîtrise de pharmacologie humaine, d'un diplôme d'études approfondies en physiologie humaine et d'un diplôme d'études et de recherches en biologie humaine de la même université.

Il a été coordinateur de la formation des techniciens supérieurs de santé à la faculté de médecine de Sousse (1981-1988). Il a aussi occupé plusieurs fonctions à la faculté de médecine de Sousse: chef du département des sciences fondamentales (1982-1989) et professeur hospitalo-universitaire depuis 1987. Il a été aussi chef de service des explorations fonctionnelles à l'hôpital Farhat-Hached de Sousse (1990-1999).

Abdelkrim Zbidi a aussi occupé le poste de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie (1999-2000), ministre de la Santé publique (2001), ministre de la Recherche scientifique et de la Technologie (2002) et ministre de la Défense nationale en janvier 2011. Un poste auquel il a été reconduit en décembre 2011 avec la composition du gouvernement Hamadi Jebali jusqu'à mars 2013. En 1992, il a été chargé de missions d'expertise auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le domaine «Applications médicales du nucléaire».

Il a aussi occupé les fonctions de chef de service de physiologie et explorations fonctionnelles, relevant du ministère de la Santé publique (1994-1997), président de l'université du Centre (Sousse, Monastir, Kairouan et Mahdia) de 1995-1999 et doyen de la faculté de médecine de Sousse (2005-2008). Zbidi est auteur et coauteur de quelque 140 publications et 300 communications scientifiques et 40 directions de thèses de médecine.

Slim Chaker, ministre de la Santé

Slim Chaker, nommé, hier ministre de la Santé, au sein du gouvernement Youssef Chahed est né le 24 août 1961 à Sfax.

Il a obtenu son baccalauréat au lycée Sadiki en 1979 et a suivi trois années de licence en mathématiques à l'Ecole normale supérieure de Tunis jusqu'en 1983. Il a également étudié à Paris à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique où il devient ingénieur statistique en 2006. Il obtient, aussi, un MBA en 2008 au sein de la Mediterranean School of Business à Tunis.

L'actuel ministre de la Santé a commencé à travailler au ministère du Plan (1986/1991). Il a, aussi, travaillé dans le secteur bancaire en qualité de directeur adjoint de la Banque tuniso-qatarie d'investissement (1991-1992) et directeur des études au Centre technique du textile (1992-1998).

En 2011, il est nommé secrétaire d'Etat chargé du Tourisme (de janvier à juin) puis ministre de la Jeunesse et des Sports (de juillet à décembre)

Il est nommé ministre des Finances le 5 février 2015. Il a, ensuite, occupé le poste de ministre conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques.

Il est chargé des programmes économiques et sociaux au sein du parti Nida Tounès dont il est membre fondateur

Il est marié et père de trois enfants.

Lotfi Brahem, nouveau ministre de l'Intérieur

Né en 1962, Lotfi Brahem, nouveau ministre de l'Intérieur, est diplômé de droit à l'Académie militaire. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la direction générale de la Garde nationale avant de diriger de nombreux districts dans différentes régions du pays. Colonel-major, il est également titulaire de compétences en leadership délivrées par des écoles sécuritaire et militaire.

Il a participé à plusieurs stages sécuritaires en Tunisie et à l'étranger.

Le colonel-major Brahem a précédemment occupé le poste de directeur général de l'Observatoire national de la sécurité routière et en tant que commandant en chef de la Garde nationale avant d'être nommé à son nouveau poste.

Hatem Ben Salem, ministre de l'Education

Hatem Ben Salem, nommé ministre de l'Education, est né le 8 février 1956. Ben Salem est docteur d'Etat en droit de la faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Paris et agrégé en droit public de la faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Tunis.

Ben Salem a été ambassadeur de Tunisie successivement au Sénégal, en Autriche, en Gambie et ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à Genève (2000-2002).

Il est, ensuite, nommé coordinateur général des droits de l'Homme au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (2002), et secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires maghrébines et africaines en août 2003, puis secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes en novembre 2004, poste qu'il a occupé jusqu'en 2008, date à laquelle il est devenu ministre de l'Education. En juillet 2015, Hatem Ben Salem a été désigné directeur de l'Institut tunisien des études stratégiques. Ben Salem est marié et père de trois enfants

Faouzi Abderrahmane, ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Faouzi Abderrahmane, qui a été nommé à la tête du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, est né le 30 janvier 1956 à Djerba.

Il a suivi ses études supérieures à l'Académie militaire de Tunis. Il est ingénieur en électronique et informatique.

Il a travaillé au ministère de la Défense de 1981 à 1984. Il a occupé le poste de directeur régional chez IBM (de 1984 à 2013). Faouzi Abderrahmane a travaillé dans plusieurs pays africains et européens. Il est promoteur agricole dans la région du Cap Bon depuis 15 ans dans le secteur des arbres fruitiers et des nouvelles techniques.

Il est membre fondateur d'Afek Tounès et occupe, actuellement, le poste de vice-président de ce parti,

Il est marié et père de deux enfants.

Mohamed Ridha Chalghoum, ministre des Finances

Mohamed Ridha Chalghoum, qui vient d'être nommé, ministre des Finances, est né en 1962 à Gafsa. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures, spécialité financement du développement et d'une maîtrise en sciences économiques.

Chalghoum avait occupé auparavant le poste de président du Conseil du marché financier(CMF), avant d'assumer différentes fonctions dont celles de chef de cabinet du ministre des Finances et de directeur général des avantages fiscaux et financiers et directeur de l'épargne et des finances au sein du même département. En septembre 2006, Chalghoum était membre du Conseil économique et social.

En janvier 2010, il a occupé le poste du ministre des Finances et a assumé la même fonction au sein du premier gouvernement post-Révolution (2011) de Mohamed Ghannouchi.

En 17 février 2016, Mohamed Ridha Chalghoum a été nommé au poste de premier conseiller du président de la République chargé du suivi des réformes économiques puis le 22 juin 2017 il a été désigné directeur de cabinet du chef du gouvernement Youssef Chahed. Il est marié et père de trois enfants.

Radhouane Ayara, ministre du Transport

Radhouane Ayara qui vient d'être nommé ministre du Transport, est né le 15 juin 1968 à Béja. Il est titulaire d'un master en droit.

Ayara est un cadre supérieur à la Caisse nationale de sécurité sociale depuis 1995. Il a exercé plusieurs responsabilités au niveau local et central (Ben Arous, Sfax, Sousse et Menzel Bourguiba) et il a participé à une mission diplomatique en Allemagne.

Ayara a été nommé gouverneur du Kef en août 2015. Il a été nommé, le 21 août 2016, secrétaire d'Etat à l'Immigration et aux Tunisiens à l'étranger dans le gouvernement de Youssef Chahed.

Omar El Behi, ministre du Commerce

Omar El Behi qui vient d'être nommé au poste de ministre du Commerce, est né le 14 mars 1975 à Tunis.

El Behi est un ingénieur agronome diplômé de l'Institut national agronomique de Tunisie (Inat), spécialisé dans la production végétale. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences du sol de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et d'un doctorat de l'Université de Montpellier.

Il a occupé des postes de responsabilités académiques à l'Inat et il a assumé après la révolution des fonctions au sein de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), dont ceux de trésorier et vice-président, chargé de la production animalière. Il est aussi agriculteur dans les grandes cultures et la production animale.

Le 20 août 2016, Omar El Behi a été nommé au poste de secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture et des ressources hydrauliques, chargé de la production agricole, poste qu'il a occupé jusqu'à sa dernière nomination.