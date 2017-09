Tunisie: Réactions de syndicalistes à la nomination de M. Hatem Ben Salem au ministère de l'Education

Les conditions pour une réussite sont la franchise dans les négociations, le respect de la dignité et du prestige des enseignants et de l'école, l'engagement dans le processus de réforme et la sincérité.

Le S.G. du Syndicat de l'enseignement de base rappelle qu'il y a des dossiers brûlants à la veille de cette rentrée et qui demandent urgemment une solution. Il s'agit, bien sûr, des suppléants. Le ministre sortant avait annoncé que la question ne peut être résolue par le seul ministère de l'Education. Le ministère des Finances doit avoir son mot à dire. En tout cas, le syndicat attend des solutions selon les termes de l'accord du 5 décembre 2015 suivant lequel ces suppléants seraient recrutés par étapes.

Sans cela, les enseignants concernés s'en tiendraient à leur menace de perturber la rentrée. Mastouri ajoute qu'il existe d'autres problèmes en suspens qui méritent qu'on s'y intéresse davantage. Toutefois, c'est le dossier des suppléants du primaire qui tient le haut du pavé.

M.Tayaâ Harraghi, membre du Syndicat régional de l'enseignement secondaire de Tunis

Tayaâ Harraghi, de son côté, s'interroge : «N'y a-t-il pas d'autres personnalités nationales que celles de l'ancien système politique pour être désignées à la tête des ministères ?». Il reconnaît, en revanche, que Hatem Ben Salem a à son actif le mérite d'avoir occupé ce poste auparavant. Ce qui lui donne une certaine longueur d'avance. Un bémol, cependant, la période où il a veillé à la destinée de ce ministère était tout à fait autre. L'État jouissait de plus de prestige et les responsables exerçaient pleinement leur autorité. Aujourd'hui, la donne a changé. Il est nécessaire de savoir que ce ministère est, en vérité, un ministère de souveraineté. Celui qui le dirige doit en assumer, à fond, les responsabilités. Il faut être en possession d'une vision claire et sincère et savoir se comporter avec les différentes parties qui interviennent dans le domaine de l'éducation.

Le ministère de l'Education est une mosaïque qu'il faut connaître et comprendre. Le travail n'est pas une simple formalité administrative mais c'est un éternel chantier qu'il faut savoir superviser. Aussi, le premier responsable se doit-il de se caractériser par une grande détermination, un engagement irréprochable ainsi que d'une audace certaine. Ce sont des atouts pour venir à bout de la multitude de problèmes chroniques qui minent le système éducatif.