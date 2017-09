Tunisie: Du prestige de l'Etat

De fait, ce qui inquiète les Tunisiens et explique ce manque de confiance, c'est l'état général du pays et ce qui s'y passe au quotidien : amoncellement des ordures, incivilités, troubles et violence dans le sud, blocage de la production de phosphate et de pétrole, postes de police et de la garde nationale incendiés... Et face à tous ces méfaits, et ces défis lancés à son autorité, l'Etat est aux abonnés absents.

On rappelle ici des faits édifiants. La décision de Youssef Chahed, le 23 mai dernier, de lancer la campagne contre les barons de la contrebande et de la corruption a amélioré son image, lui a valu un regain notable de confiance et dissipé les doutes sur sa volonté de lutter contre ces deux fléaux qui pourrissent la vie politique et empêchent la reprise économique. Et en mai dernier, la décision du président de la République, Béji Caïd Essebsi, de confier à notre armée nationale la protection des sites de production, lui avait valu confiance et soutien. Ces deux faits avaient été salués et ont donné de l'espoir à la population.

L'espoir de retrouver un Etat fort, capable de protéger la population et ses richesses et de garantir la primauté de la loi et de la justice. On rappellera, également, que le candidat à la présidentielle Caïd Essebsi avait promis le rétablissement de l'autorité et du prestige de l'Etat après son élection. Cela lui avait valu un soutien populaire notable.

Il faudra donc que le gouvernement s'attelle à cette tâche et réalise ces promesses: les Tunisiens veulent être confortés par un Etat fort, garant des libertés et de cette démocratie naissante.